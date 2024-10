Tiktoker Flavio Stucki polarisiert mit «Meteo»-Ansage

SRF versucht schon länger, ein junges Zielpublikum anzusprechen, und wagt deshalb einen Versuch: «Virus»-Host und Tiktoker Flavio Stucki moderiert eine «Meteo»-Folge an – und sorgt damit für Diskussionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dass SRF ein jüngeres Zielpublikum anlocken will, ist ein offenes Geheimnis.

Deshalb schickt SRF Flavio Stucki, Moderator und TikTok-Host von SRF Virus, aufs heilige «Meteo»-Dach und lässt ihn eine Ausgabe anmoderieren.

Das Resultat? Gemischte Reaktionen. «Meteo»-Chef Thomas Bucheli nimmt's gelassen: «Es gab zahlreiche Rückmeldungen – sowohl positive als auch kritische.» Mehr anzeigen

«Meteo» zählt zusammen mit der Hauptausgabe der «Tagesschau» zu den reichweitenstärksten Sendungen von SRF. Es sind die Flaggschiffe des öffentlich-rechtlichen Senders.

SRF hat visiert schon länger ein jüngeres Zielpublikum an und lässt deshalb «Virus»-Tiktoker Flavio Stucki die «Meteo»-Dienstagsausgabe auf dem TV-Dach anmoderieren. Stucki hat fast 35'000 Fans auf TikTok und 29'000 Follower*innen auf Instagram.

Stuckis Anmoderation – auf Mundart – klingt so: «Was lauft, People, im Game of Life? Das isch SRF-Meteo. Dä sexy handsome boy, wo sie vor sich gsehnd, heisst Flavio Stucki. Sis Lieblingstier isch de Tapir, und jetzt wird gliefered, wie me sichs vo ihm gwöhnt isch.»

Rund eineinhalb Minuten dauert Stuckis «Meteo»-Einlage und löst viele Reaktionen aus, wie «persönlich.com» berichtet.

«Meteo»-Chef Thomas Bucheli sagte gegenüber dem Branchenportal zum Experiment: «SRF ist das Fernsehen für alle. Mit dem Auftritt von Flavio Stucki wollte ‹Meteo› zu Beginn der Sendung für einmal die jüngere Zielgruppe ansprechen.»

Gaudenz Flury: «Die Leute fanden es entweder saumässig doof oder gut»

Bucheli ergänzt: «Die Sendung im gewohnten Stil gab es im Anschluss. Somit wurden auch die treuen Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt kompetent informiert.»

Und wie lautet das Fazit zu Flavio Stuckis «Meteo»-Moderation? «Es gab zahlreiche Rückmeldungen – sowohl positive als auch kritische.»

«Meteo»-Moderator Gaudenz Flury führte die Sendung zu Ende und sagte zum Stucki-Test: «Die Leute fanden es entweder saumässig doof oder gut.»

