Der deutsche Schauspieler Til Schweiger liegt auf Mallorca im Spital. Er kämpft gegen eine Blutvergiftung. Christian Charisius/dpa

Schauspieler Til Schweiger kämpft in einem Spital auf Mallorca gegen eine Blutvergiftung. Der Filmstar bekommt seit zwei Wochen Antibiotika. Seine Kinder sind zur Unterstützung auf die Ferieninsel geflogen.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schauspieler Til Schweiger kämpft in einem Spital auf der spanischen Ferieninsel Mallorca gegen eine Sepsis (Blutvergiftung).

Der 60-Jährige nimmt seit zwei Wochen Antibiotika, ist aber noch nicht aus dem Gröbsten raus. Eine Blutvergiftung kann tödlich enden.

Zur Unterstützung sind seine Kinder nach Mallorca geflogen. Mehr anzeigen

Der deutsche Filmstar Til Schweiger macht eine schwere Zeit durch. Der 60-jährige Schauspieler kämpft in einem Spital auf Mallorca gegen eine Blutvergiftung, im Fachjargon Sepsis genannt.

Die deutsche Zeitung «Bild.de» schreibt, dass Til Schweiger seit 14 Tagen Antibiotika nehmen muss.

Zum Teil war die Situation sehr ernst, es bestand die Gefahr, dass das entzündete Bein amputiert werden muss. Nun sind Til Schweigers Kinder Lilli (25), Luna (27) und Valentin (28) nach Mallorca geflogen, um bei ihrem Vater in der Klinik zu sein.

Der Schauspieler hat mit «Bild.de» gesprochen, er erzählt: «Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein ‹offenes Bein›, so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer.»

Til Schweiger möchte an Filmpremiere nach New York

Am nächsten Samstag steht der nächste grosse Check an. Denn zurzeit geht es ihm wieder schlechter. In der Nacht auf den Donnerstag hat er Fieber bekommen.

Til Schweiger lässt sich nicht unterkriegen. Der Schauspieler will zur Filmpremiere von «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» in New York. Im Film von Regisseur Guy Ritchie spielt er mit.

Til Schweiger würde nach der Kinopremiere auch sofort wieder in die Klinik zurück. Doch bislang haben die behandelnden Ärzte den Trip noch nicht erlaubt. Sie befürchten weitere Komplikationen.

Mehr Videos aus dem Ressort