Die jährliche Auswahl des American Film Institute gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Zu den Favoriten gehören 2023 die Dramen «Killers of the Flower Moon» und «Oppenheimer».

Und auch die blue News-Redaktoren Roman Müller und Gianluca Izzo haben sich bereits festgelegt. Nur so viel sei verraten: «Killers of the Flower Moon» ist auch in ihrem Top-Ranking.