TV-Moderator Daniel Boschmann hatte im Nobelrestaurant einen Notfall.

Das hätte schlimm ausgehen können. TV-Moderator Daniel Boschmann (43) geriet bei einem Restaurantbesuch in Berlin in eine lebensbedrohliche Situation. «Ich wäre fast erstickt.»

Teleschau Carlotta Henggeler

Daniel Boschmann, bekannt aus dem SAT.1-«Frühstücksfernsehen» oder dem TV-Format «Die besten Comedians Deutschlands», erzählt auf seinem Instagram-Account, was ihm am Abend des 20. September im Berliner Nobel-Restaurant «Borchardt» widerfuhr.

In seinem Video zu der Geschichte wechselt er in die Beobachterperspektive: «Der Typ wäre fast erstickt.»

Seine Schilderung über den Schreckmoment: Im «bumsvollen Restaurant» sei plötzlich «ein Typ» aufgestanden, kreidebleich, Augen weit aufgerissen und habe um Luft geröchelt. Ein anderer Gast habe «Wir brauchen einen Arzt» gerufen, im Restaurant habe auf einmal absolute entsetzte Stille geherrscht.

Ein Kellner habe versucht, den Heimlich-Rettungsgriff anzusetzen. «Hat aber gar nix gebracht.» Dann habe der Mann einmal kräftig gehustet und plötzlich wieder Luft bekommen und in die Runde gesagt: «Ich wünsche allen einen schönen Abend.»

Erst dann kommt die Pointe von Boschmann: «Der Typ war ich!»

Boschmann: «Damit man weiss, was man tun muss, wenn ein Mensch fast am Ersticken ist»

Boschmann nutzt sein Video, um an alle zu appellieren, den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. Denn viele wüssten nicht, was man tun müsse, wenn ein Mensch in Atemnot gerate. «Wie geht so ein Heimlich-Griff, oder haut man auf den Rücken? Die meisten wüssten es nicht.»

Er schliesst sich selbst da nicht aus: «Ich habe so was das letzte Mal für den Führerschein gemacht.»

Boschmann appelliert an seine 144'000 Follower, unbedingt den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. «Ich werd's wieder machen», sagte er im Video und nannte vier Organisationen, die «jeden Tag Menschenleben retten und unser Land besser machen».

Er werde auf jeden Fall hingehen, «damit man weiss, was man tun muss, wenn ein Mensch fast am Ersticken ist».

Eine Anleitung zum Heimlich-Manöver findest du hier.

