Schauspieler Til Schweiger wird vorerst keinen neuen «Tatort» drehen. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutsche Krimi-Serie «Tatort» wird künftig ohne Schauspieler Til Schweiger stattfinden. Das gibt der Programmdirektor in einem Interview preis. Die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit bleiben unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schauspieler Til Schweiger wird in der neuen «Tatort»-Staffel, die am 3. September startet, nicht mehr dabei sein.

Das hat der Programmdirektor des deutschen TV-Senders ARD in einem Interview erklärt.

Warum die Zusammenarbeit mit dem 59-jährigen Schweiger beendet wird, werden nicht genannt. Mehr anzeigen

Am 3. September startet der deutsche Sender ARD in die neue «Tatort»-Saison. Bereits jetzt deutet sich an, dass in die neuen Folgen der Kriminal-Sendung einige Änderungen.

Allen Änderungen voran, wird Til Schweiger nicht mehr für «Tatort» im Einsatz sein. Das sagt Fernsehmoderator und Programmdirektor Jörg Schönenborn in einem Interview mit der Zeitschrift «TV Digital»: « Mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren Tatort-Filme geplant», so Schönenborn. Gründe für die Entscheidung werden nicht genannt.

Aus nach nur sechs Filmen

Im Jahr 2020 lief der letzte «Tatort» mit Til Schweiger in der Rolle des Nick Tschiller. Seitdem war der Hamburger Polizist nicht mehr im Einsatz. Als die Agentur SpotOn im Frühjahr 2023 bei den Produzenten nachhakte, wann Tschiller zurückkäme, erklärten diese, dass man noch nicht Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile habe.

Bereits im Mai hatte Constantin Film-Chef Martin Moszkowicz angekündigt, keine weiteren Projekte mit Til Schweiger zu planen.

Neue Ermittlerteams geplant

Zuletzt landete Schweiger wegen Alkoholmissbrauch in den Schlagzeilen. Der 59-Jährige zog sich zunächst zurück – bis er Mitte Juli wieder bei einem Event auftauchte.

Schweigers Abgang bei der TV-Serie ist nicht der Einzige: Auch die Mainzer Tatort-Folgen mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger wird es ab der neuen Saison nicht mehr geben – bis auf einen letzten Fall, der im Herbst ausgestrahlt wird, gibt Schönenborn im Interview preis. Und auch Axel Milberg, der Ende November den 20. Geburtstag vom Kieler Tatort feiert, werde «auf eigenen Wunsch» nur noch bis 2025 im Tatort zu sehen sein und sich danach verabschieden, so Schönenborn.