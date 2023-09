Tyra Banks ist 49 und modelt immer noch. Seltener und anders. Das Topmodel der 90er-Jahre glänzt in der neuen Karen Millen ICONS-Kampagne – dank femininer Kurven.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tyra Banks befreite sich vom Schönheitswahn.

Heute präsentiert sie in der neuen Karen-Millen-Kampagne stolz ihre Rundungen.

Banks gründete ihr eigenes Glace-Unternehmen.

Heute modelt sie, wenn sie Lust habe. Mehr anzeigen

Tyra Banks zog Anfang der 90er-Jahre nach Paris, wo gleich zu Beginn jede Menge Designer auf sie aufmerksam wurden. Als Neueinsteigerin wurde sie direkt für 25 Shows gebucht. Ein Rekord, der eine steile Modelkarriere ankündigte.

Tyra Banks sprach in der Vergangenheit öfter über den Druck, den sie als Model seitens Modeindustrie verspürte, sprach Themen an, wie ihre Hautfarbe oder Bodyshaming, denen sie immer wieder konfrontiert war. Ihre Mutter war es, die sie schliesslich ermutigte, den Druck des Modelns zu überwinden, ohne zu hungern.

Bereits vor 15 Jahren kehrte sie schliesslich den Laufstegen der Welt den Rücken. Im Mai 2019 gab es ein Covershooting im knappen Bikini für «Sports Illustrated». Tyra Banks sah darauf immer noch umwerfend aus und präsentierte einen sportlichen Körper.

Ein Jahr später offenbarte sie, 14 Kilogramm zugenommen zu haben. Kilos, von denen sie sich wieder trennen wollte.

Offiziell als Plus Size aufgeführt

Doch Tyra Banks scheint Gefallen gefunden zu haben an ihrem neuen Körpergefühl, denn ihre Kurven hat sie behalten. Und die gefallen auch Karen Millen, die sie aktuell in ihrer ICONS-Kampagne zeigt. Auf der Website der Marke ist Banks als Plus-Size-Model aufgeführt und präsentiert figurbetonte Looks. Am Set ihres Shootings für die Kampagne sprach sie offen mit dem «People»-Magazin.

«Ich habe nicht mehr den Körper, den ich hatte, als ich auf den Laufstegen zu sehen war, und deshalb passen mir diese Kleider so gut ... es ist selten, dass ein Stück an Kurven gut aussieht», erzählt sie.

«Ich fühle mich gestärkt», fügt sie hinzu. «Manchmal gehe ich zu einem Fotoshooting und denke mir: ‹Das Zeug passt mir nicht. Es wird nicht richtig passen.› Ich muss all diese Tricks anwenden und so weiter.»

Glace statt Fashion

Heute modelt sie nur noch, wenn sie Lust habe, schleckt stattdessen lieber Glace. Das zumindest lässt ihr Instagram-Account vermuten. Doch hinter all den Glace-schleckenden Fotos der Tyra Banks verbirgt sich reine Eigenpromotion für ihr Glace-Business «Smize & Dream».

Die Unternehmerin hat also kaum mehr Zeit für Shootings. «Denn jetzt bin ich in Strategiesitzungen!», erzählt sie «People».

Und im Chefsessel sitzen, scheint nicht ganz so anstrengend zu sein wie das Modeln: «Das ist einfach. Was zum Teufel habe ich mir damals nur gedacht?»

