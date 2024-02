«Unser Kind darf machen, was es will»

In freudiger Erwartung: Christina und Luca Hänni werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Bild: Imago/Bildagentur Monn

Christina und Luca Hänni werden erstmals Eltern. Im Interview sagt der Sänger, er habe Respekt vor der neuen Rolle als Vater, aber die Freude überwiege klar. Und weiter: «Ich werde mein Bestes geben.»

Nun äussert sich der werdende Vater in einem Interview erstmals etwas ausführlicher zu seiner neuen Aufgabe.

Christina und Luca Hänni werden zum ersten Mal Eltern.

Die Tänzerin postet regelmässig Schwangerschaftsupdates auf ihrem Instagram-Account – einzig der Geburtstermin und das Geschlecht des Kindes wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

Nun äussert sich der werdende Vater im Interview mit der Online-Webseite gmx.ch erstmals ausführlicher zu seiner neuen Rolle. Der Sänger sagt, er habe Respekt vor dem Vatersein, aber die Freude überwiege trotzdem klar.

Und weiter: «Andere haben es ja auch schon geschafft. Aber klar, wir stehen vor einer Lebensumstellung. Ich lasse mich aber gerne von diesem Abenteuer packen und werde mein Bestes geben.»

Luca Hänni: «Ich denke, dass ich ein guter Vater sein werde»

Als blue News Luca Hänni im August 2018 fragte, wie hoch er sein Talent als Vater einschätze, antworte er: «Ich denke, dass ich ein guter Vater sein werde.»

Damals fand der heute 29-Jährige allerdings, er sei noch etwas zu jung, um ein Kind zu haben. «Ich finde, ich sollte noch etwas Erfahrung sammeln.» Nun scheint er genug davon gesammelt zu haben.

Im Interview mit gmx.ch spricht Luca Hänni auch darüber, dass seine Frau auf Instagram teilweise sehr harsch und unschön angegangen werde von den Follower*innen.

«Wenn Christina eine Story bei Instagram postet, bekommt sie ungebetene Ratschläge. Gefühlt hat jeder eine Meinung zum Thema. Im Grossen und Ganzen hält es sich aber in Grenzen.»

Luca Hänni: «Man muss aufpassen, was man öffentlich sagt»

Kürzlich suchte Christina Hänni ein Babybettchen nach dem Montessori-Prinzip und schrieb auf Instagram darüber. Das löste negative Kommentare aus.

Es war nicht das erste Mal, dass die werdende Mutter mit Kritik konfrontiert wurde. Kurz danach postete die 34-Jährige zwei Bilder mit Babybauch – trotz der Gefahr, wieder negative Kommentare auszulösen.

«Man muss aufpassen», so Luca Hänni, «was man öffentlich sagt, und wissen, dass jeder Satz in der Presse oder in den sozialen Medien landen kann.»

Luca Hänni hofft, dass sein Kind Taktgefühl hat

Auf die Frage, ob er sich freuen würde, wenn sein Kind eines Tages einen künstlerischen Beruf erlernen täte, antwortet der Sänger:

«Es wäre schon schön, wenn mein Kind mit Taktgefühl im Blut zur Welt kommen würde. Aber natürlich muss das überhaupt nicht so sein. Unser Kind darf machen, was es will.»

Luca Hänni findet zudem die Vorstellung spannend, eines Tages herauszufinden, was das Kind von der Mutter habe und welche Eigenschaften es vom Vater übernommen hat.

«Wie entwickelt sich wohl so ein Charakter? Ich bin einfach total neugierig auf alles, was da kommt», so der Sänger weiter.

