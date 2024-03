In Hollywood war Andress zu Hause, in Hollywood feierte sie ihre Welterfolge: Der grösste war Ursula Andress’ Filmrolle als Honey Ryder im James-Bond-Klassiker «Dr. No» aus dem Jahr 1962.

Die Schauspielerin, geboren und aufgewachsen in Ostermundigen BE, watete im Film aus dem Meer direkt in die Hände von James Bond, gespielt von Sean Connery. Die Szene ging in die Filmgeschichte ein.