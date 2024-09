Vera Dillier_Interview_MASTER 05.09.2024

Jetsetterin Vera Dillier und ihr Partner Josef sind oft auf Schnäppchenjagd im internationalen Immobilienmarkt. Sie haben nun ein neues Paradies entdeckt. Vera Dillier: «Sankt Moritz muss sich warm anziehen».

Die Zürcherin besitzt mehrere Immobilien in der Schweiz und auch im Ausland.

Im TV-Format «Reality Estate» vom Streamingdienst oneplus sind Vera Dillier und ihr Freund Josef beim Immobilienhopping zu sehen.

blue News hat Vera Dillier und Josef Zuhause in Sankt Moritz besucht. Mehr anzeigen

Der Prada-Store ist gleich vis-à-vis, ein paar Fussminuten entfernt liegt die Vito Schnabel Gallery: Vera Dillier wohnt mit ihrem Partner Josef und ihren zwei Nackthunden Quinny und Timmy in Sankt Moritz Dorf.

Das Highlight der Maisonette-Wohnung im obersten Stockwerk: Direkt aus dem goldenen Jacuzzi blickt man aufs Engadiner Bergpanorama.

Vera Dillier und ihr Freund Josef, ein tschechisches Ex-Model, lieben nicht nur den Luxus. Sie sind auch zwei Immobilien-Schnäppchenjäger: Das Duo kennt sich aus mit Quadratmeter-Preisen und hippen Destinationen.

Vera Dillier hat ein neues Immobilienparadies entdeckt

Cannes? Schon lange out. Monaco? Da purzeln die Preise momentan, ist aber immer noch absurd teuer.

Neue Locations sind gefragt. Beim Immobilien-Hopping für die TV-Sendung «Reality Estate» besichtigt das Jetsetpaar verschiedene Häuser, Penthouses und ein freies Bauland im Ausland.

Vera Dillier hat sich bei der TV-Besichtigungstour schockverliebt: «Die hohe Tatra, die ist Woooowww!», schwärmt die Zürcherin.

Da stimme einfach alles. Die Natur sei grossartig, die Infrastruktur biete viel und auch die Luxushotels können sich dort sehen lassen: «Da muss sich Sankt Moritz warm anziehen», findet Dillier.

Zieht Dillier mit ihren Liebsten bald in eine Blockhütte aufs Land in der hohen Tatra? Und gibt es noch Immobilien-Träume in Sankt Moritz? Das verrät sie im obigen Video.

