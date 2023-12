Die besten Cabaret-Rotstift-Sketche mit Jürg Randegger

Das Cabaret Rotstift mit Heinz Lüthi, Jürg Randegger und Werner von Aesch (v.l.) bei einem Auftritt mit ihrem Programm «Mues das sii?» am 31. Oktober 1985 in Zürich. Fast ein halbes Jahrhundert lang feierte das Cabaret Rotstift Erfolge. Am Mittwoch, 8. Mai 2002, standen die drei Rotstifte in Schlieren zum letzten Mal auf der Bühne.

Bild: Keystone