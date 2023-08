Pop-Superstar Rihanna zeigt sich beim Stillen Los Angeles, 11.08.23: RIHANNA ZEIGT SICH BEIM STILLEN Pop-Superstar Rihanna hat ein Foto veröffentlicht, das sie beim Stillen ihres einjährigen Sohnes zeigt Die Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky, waren im vergangenen Jahr Eltern geworden «Entworfen von @badgirlriri, für gut befunden von Baby RZA», heisst es in dem Instagram-Beitrag RIHANNA IST WIEDER SCHWANGER «badgirlriri» ist der Instagram-Name der 35-Jährigen, die derzeit wieder schwanger ist FOTO IST TEIL EINER KAMPAGNE Das Foto ist Teil einer Kampagne für eine Umstandswäsche-Kollektion ihres eigenen Labels 14.08.2023

Am neu lancierten BH ist nichts besonders aufsehenerregend. Trotzdem geht Rihanna mit einem Still-Foto für ihre neue Kampagne viral.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rihanna wirbt mit Still-Foto für ihre Marke und präsentiert Still-BH.

Darauf stillt sie ihren einjährigen Sohn.

Es hagelt Kommentare, vor allem positive. Mehr anzeigen

Rihanna wirbt gerade mit Leib und Seele für neu lancierte Still-BHs ihrer eigenen Marke Savage x Fenty. Vor allem mit viel Leib, denn die Sängerin, die gerade ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht hat, publizierte für eine Kampagne für Still-BHs auf Instagram ein Foto von sich mit Söhnchen RZA. Darauf stillt sie den Einjährigen, der am 13. Mai 2022 geboren ist.

Das Foto erntet über eine Million Likes. Als hätte die Welt noch nie zuvor einen Still-BH gesehen. Gut, den BH gibt es auch in Spitzenvariante und auch in der Farbe Flieder. Doch unlängst bieten auch andere Marken von Calida bis H&M Still-BHs an, die nicht nur funktionell, sondern auch hübsch anzusehen, ja und auch sexy sind.

Am Still-BH selbst kann es also nicht nur liegen.

Öffentliches Stillen immer noch ein Thema

Dass Rihanna Mutterschaft als etwas Natürliches betrachtet, hat sie uns schon während ihrer beiden Schwangerschaften visuell demonstriert. Sie verweigerte von Anfang an sogenannte Umstandsmode und zeigte sich in sexy Outfits – ob an grossen Events oder auf der Strasse. Der Bauch als Zentrum des Outfits wurde zelebriert und vor allem gern auch nackt präsentiert. Seitdem gilt sie als Revolutionärin der Schwangerschaftsmode und wird ständig kopiert und von Nachahmern als Referenz genommen.

Dass Rihanna sich auch nach ihrer Schwangerschaft nicht plötzlich verstecken würde, um ihr Kind zu stillen, war klar. Doch anscheinend ist das öffentliche Stillen immer noch ein Thema in der Gesellschaft. Noch dazu stillt Rihanna ein einjähriges Kind. «Danke, dass du das Stillen eines ‹älteren› Kindes normalisierst. Und auch für die Normalisierung des Stillens während der Schwangerschaft», schreibt eine Followerin. Eine andere schreibt: «Mit dem einen schwanger und mit dem anderen stillend. Frauen sind erstaunlich.»

Rihanna scheint wieder ein wichtiges Thema auf ihre Art und Weise angesprochen zu haben. Wie heisst es so schön: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

