Wer soll die grosse ESC-Sause moderieren? Sag es uns!

Nächstes Jahr findet der Eurovision Song Contest in der Schweiz statt. Wer wird den grössten Musikwettbewerb moderieren? Stimme jetzt ab. blue News präsentiert dir 22 Menschen, die im Rennen um den begehrten Job sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo hat für die Schweiz mit dem Song «The Code» den ESC 2024 gewonnen.

Nun findet der grösste Musikwettbewerb im nächsten Jahr in der Schweiz statt.

Bereits fragen sich viele ESC-Fans: Wer wird die beiden Halbfinale und das Finale im Mai 2025 moderieren?

Du hast jetzt die Wahl. Stimme ab, wer dein/e Favorit*in ist. Mehr anzeigen

Prädestiniert wäre sicher SRF-Moderator Sven Epiney, der den ESC seit Jahren für das Schweizer Fernsehen SRF kommentiert.



Als der «Blick» den 51-Jährigen in Malmö darauf anspricht, antwortet er vielsagend, er habe sich noch nicht ins Spiel gebracht, «aber es wäre natürlich schon ein sehr besonderer Moment, so viele Menschen dort begrüssen zu dürfen».



blue News präsentiert dir 22 Menschen, die im Rennen um den begehrten ESC-Job sind. Du hast die Wahl. Stimme jetzt ab, wer dein/e Favorit*in ist.