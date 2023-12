«Wetten, dass...?» und ZDF sind nur in einer «Denkpause»

Thomas Gottschalk hat mit «Wetten, dass...?» definitiv abgeschlossen. KEYSTONE

Das ZDF hat die Rechte für die Marke «Wetten, dass...?» noch für mindestens acht Jahre. Wie sie ohne Gottschalk weitermachen, bleibt momentan noch offen – jedoch sollen bereits drei Nachfolger in den Startlöchern stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk hatte Ende November seinen letzten Auftritt als Moderator von «Wetten, dass...?».

Der 73-Jährige hat sich endgültig verabschiedet, das ZDF überlegt sich derweil einen neuen Weg.

ZDF-Chef Norbert Himmler spricht von einer «Denkpause», ein Comeback könnte also nicht ausgeschlossen sein. Mehr anzeigen

Das Jahr ist noch nicht rum und schon wird über ein allfälliges «Wetten, dass...?»-Comeback spekuliert.

Die «Bild» zitiert dabei ZDF-Chef Norbert Himmler (52), der sich zur Zukunft der Kult-Sendung geäussert hat. Zur letzten Ausgabe Ende November sagte er: «Das war ein grosser nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates noch einmal gezeigt. Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel: ‹Sag niemals nie›.»

Nur etwas ist definitiv: Thomas Gottschalk wird die Samstagabend-Sendung nicht mehr moderieren. Der 73-Jährige sagte noch vor seinem letzten Auftritt: «Der Intendant wird mich diesmal sicher nicht anrufen, um mich zurückzuholen. Die Verantwortlichen schauen nach vorn und das Fernsehen von morgen sieht anders aus als das von gestern. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr.»

Eine Rückkehr im Sommer 2025?

Ginge es also nach Gottschalk, müsste das ZDF das Konzept von «Wetten, dass...?» überdenken. Ob und wie er weitergeht, das bleibt offen. Aber: Wie die «Bild» herausgefunden haben will, hat sich das ZDF die Rechte an der Marke «Wetten, dass...?» beim Deutschen Patent- und Markenamt bis mindestens am 31. August 2032 gesichert.

Dies obwohl der Showklassiker aus den 1980er Jahren schon einmal eingestellt worden war. 2014 gab man das Format wegen sinkender Quoten auf. Ein Revival kam 2021 mit Thomas Gottschalk, daraufhin folgten zwei weitere Ausgaben 2022 und im November 2023, welche satte 12,3 Millionen Zuschauer*innen hatte.

Weiter soll die deutsche Nachrichtenplattform herausgefunden haben, dass ein Comeback der Show für den Sommer 2025 scheinbar einige Befürworter findet. Es soll da aber ein Generationenwechsel stattfinden: Als Nachfolger von Thomas Gottschalk werden bisher Giovanni Zarrella (45), Barbara Schöneberger (49) oder auch Florian Silbereisen (42) gehandelt.

