Zum 30. Todestag des Grunge-Idols: Darum verehren ausgerechnet Rapper Kurt Cobain besonders Vor 30 Jahren starb Kurt Cobain unter tragischen Umständen. Der Nirvana-Sänger prägte die Musikgeschichte der 90er wie kein anderer. Schon damals setzte er sich für Gleichberechtigung ein und ist heute noch ein Vorbild. 05.04.2024

Vor 30 Jahren starb Kurt Cobain unter tragischen Umständen. Der Nirvana-Sänger prägte die Musikgeschichte der 90er wie kein anderer. Schon damals setzte er sich für Gleichberechtigung ein und ist heute noch ein Vorbild.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurt Cobain beging am 5. April 1994 Suizid im Alter von 27 Jahren.

Mit seiner Band Nirvana war er einer der Mitbegründer des Grunge.

Das Album «Nevermind» und die Single «Smells Like Teen Spirit» waren Meilensteine der Musikgeschichte und gelten mittlerweile als Klassiker.

Der Sänger wurde mit seinem Stil zur Ikone und war ein Aushängeschild der Generation X.

Cobain sprach damals schon Themen wie Rassismus, Homophobie oder Depressionen an, die heute noch aktuell und relevant sind. Mehr anzeigen

1993 sagte Kurt Cobain in einem Interview sinngemäss: «Ich denke, Rap ist die einzige Musikrichtung von Bedeutung seit dem Punkrock. Ich würde niemals Rapmusik machen. Der weisse Mann hat den schwarzen Mann lange genug abgezockt. Sie sollten die Rapmusik den Afroamerikanern überlassen. Denn die machen das gut und es ist wichtig für sie.»

Diese Aussage würde wohl heutzutage als «woke» bezeichnet werden. Ein Wort und ein Thema, das in den letzten Jahren für viele Diskussionen gesorgt hat. Auch sonst sprach der Sänger der Grunge-Band Nirvana gesellschaftspolitische Dinge an, die noch heute aktuell sind. So sprach er sich offen gegen Homophobie und Rassismus aus. «Wenn jemand von euch Homosexuelle, Menschen mit verschiedenen Hautfarben oder Frauen hasst, dann verp***t euch!», steht im Booklet des Nirvana-Albums «Incesticide». Ausserdem sprach Kurt Cobain offen über seine eigenen Depressionen.

Grunge lebt im Hip-Hop weiter

Der Grunge als Musikstil ist nach 30 Jahren quasi tot. Die Songs von Nirvana, insbesondere aber auch die Werte und die Einstellung von Kurt Cobain, haben die Zeit überdauert. Immer wieder zitieren ihn aktuelle Künstler*innen und nennen ihn als Vorbild. Gerade im Hip-Hop geniesst er hohes Ansehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er über die Schattenseiten des Lebens sprach und sich für die Unterdrückten einsetzte. Das sind wichtige Elemente in der Geschichte des Hip-Hops.

