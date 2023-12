Diesmal zeigt sich die Familie um Thronfolger William in Schwarz und Weiss: Dabei tragen auch Kate, Charlotte, George und Louis lockere Outfits. Josh Shinner

Die Weihnachtskarte der Royals ist draussen: Dieses Jahr kommt sie in schwarz-weiss daher. William und Kate bleiben ihrem lockeren Stil allerdings treu, obwohl das Bild diesmal gestellt ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William und Prinzessin Catherine haben sich dieses Jahr für ein Schwarzweissfoto ihrer Familie entschieden.

Das Weihnachtsfoto der Royals kommt zwar farblos, aber dennoch sehr locker daher – wie schon in den vergangenen Jahren.

Die Outfits der Familie sind einheitlich – Charlotte und Kate tragen sogar Jeans. Mehr anzeigen

Inmitten eines Shitstorms, zu dem sich die royale Familie wie gewohnt nicht äussert, posten die Prinzessin und der Prinz von Wales ihr Weihnachtsfoto für das Jahr 2023.

Am Samstagabend haben William und Kate (beide 41) ihre Weihnachtskarte auf Instagram vorgestellt. Das Foto wurde von ihrem Fotografen Josh Shinner aufgenommen und zeigt das Paar mit seinen drei Kindern: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Mit dem Schwarzweissfoto schlagen sie eine neue Richtung ein. Bisher zeigte sich die Familie in Farbe und in der Natur. Diesmal liessen sie sich in Windsor ablichten, in einem Studio. Der Hauptwohnsitz der fünfköpfigen Familie ist seit diesem Jahr Windsor und nicht mehr London.

In der Thronfolge nachgerückt

Sie tragen alle dasselbe geknöpfte Hemd. Kate und Charlotte tragen Jeans, William, George und Louis dunkle Stoffhosen. Auch die Schuhe von Charlotte und Louis sind sehr casual.

Es war ein wichtiges Jahr für William und Kate, sie haben ihre Rollen in der königlichen Familie weiter gefestigt. Und William rückte als Thronfolger nach, als sein Vater Charles nach dem Tod von Elizabeth II. zum neuen König gekrönt wurde.

Die Krönung fand am 6. Mai in der Westminster Abbey statt, Prinz George schrieb dabei Geschichte. Der junge Prinz war der erste zukünftige Monarch, der an einer Krönung eine offizielle Rolle zu spielen hatte.

William und Kate halten ihre Weihnachtsfotos in den vergangenen Jahren stets sehr locker. Letztes Jahr war es etwa ein Schnappschuss während eines Spaziergangs in Norfolk.

Mehr aus dem Ressort Entertainment