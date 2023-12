Schlechter Abend für Arsenal: Am Donnerstagabend unterlag der einstige Leader der Premier League gegen West Ham United 0:2 Keystone

Arsenal verpasst es zum Abschluss der 19. Runde der Premier League, wieder an die Spitze zu kommen. Die «Gunners» verlieren zuhause gegen West Ham United 0:2.

Der einstige Leader aus dem Norden Londons hat nun von den letzten vier Spielen nur eines gewonnen und bleibt zwei Punkte hinter Liverpool, dass sich in der Runde nach Weihnachten an der Spitze festgesetzt hat.

Der Tscheche Tomas Soucek in der Startviertelstunde und der Grieche Konstantinos Mavropanos kurz nach der Pause brachten die Ostlondoner 2:0 in Führung. Das Team von Coach David Moyes spielt eine starke Saison und liegt als Sechster nur noch drei Punkte hinter Tottenham, das in Brighton 2:4 unterlag.

sda