Zwei Tage vor seinem Wechsel zum FCB besuchte blue Sport Stürmerstar Kevin Carlos am Neuenburgersee und sprach mit dem 23-jährigen Spanier über das Leben, die Familie und den Fussball. 23.08.2024

Nach der Verpflichtung von Xherdan Shaqiri rüstet der FC Basel in der Offensive weiter auf.

Der 13-fache Schweizer Meister verpflichtete für vier Jahre den Spanier Kevin Carlos vom Ligakonkurrenten Yverdon, wie er in einer Medienmitteilung bekannt gab. Damit reagierte der FCB auf den Abgang von Thierno Barry zu Villarreal.

Der 23-jährige Carlos stiess im Sommer 2023 von Huesca aus der spanischen Segunda Division zu den Waadtländern und überzeugte in der vergangenen Saison mit 14 Toren sowie vier Assists in 35 Meisterschaftsspielen. Keiner schoss 2023/24 in der Super League mehr Treffer. Nun wagt der umworbene Carlos den nächsten Schritt. Am Sonntag gegen den Ex-Klub Yverdon wird er noch nicht zum Einsatz kommen.

«Er ist ein physisch enorm starker und bulliger Stürmer, der auch bei Standardsituationen brandgefährlich ist. Kevin wird unsere Offensive mit seinem Profil optimal ergänzen», liess sich der Basler Sportdirektor Daniel Stucki in einem Communiqué zitieren.

sda