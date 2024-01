Jamal Musiala (42) war mit seinen beiden Treffern Matchwinner im Spiel gegen Hoffenheim Keystone

Der FC Bayern eröffnet das Fussballjahr 2024 standesgemäss mit einem 3:0-Heimsieg gegen Hoffenheim.

Im ersten Spiel nach dem Tod von Vereinslegende Franz Beckenbauer bekundeten die Münchner aber mehr Mühe, als es das Resultat vermuten lassen würde.

Vor dem 2:0 durch Doppeltorschütze Jamal Musiala (18./70.) hatten die Gäste durch Maximilian Beier zwei Mal die Chance auf den Ausgleich. Erst scheiterte der 21-jährige Stürmer aus kurzer Distanz am herausragend reagierenden Manuel Neuer, nur wenig später klatschte sein Abschluss an die Latte. In der Nachspielzeit markierte Harry Kane mit seinem 22. Saisontor den Endstand.

Die Bayern rücken zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Leader Leverkusen heran. Das Team um Nati-Captain Granit Xhaka kann den alten Abstand mit einem Sieg am Samstag auswärts in Augsburg aber wieder herstellen.

Telegramm und Tabelle:

Bayern München – Hoffenheim 3:0 (1:0). – Tore: 18. Musiala 1:0. 70. Musiala 2:0. 90. Kane 3:0. – Bemerkungen: 74. Gelb-Rote Karte gegen Prömel (Hoffenheim).

1. Bayer Leverkusen 16/42. 2. Bayern München 16/41. 3. VfB Stuttgart 16/34. 4. RB Leipzig 16/33. 5. Borussia Dortmund 16/27. 6. Eintracht Frankfurt 16/24. 7. SC Freiburg 16/24. 8. Hoffenheim 17/24. 9. Heidenheim 16/20. 10. Wolfsburg 16/19. 11. Augsburg 16/18. 12. Borussia Mönchengladbach 16/17. 13. Werder Bremen 16/16. 14. Bochum 16/16. 15. Union Berlin 15/13. 16. Mainz 05 16/10. 17. 1. FC Köln 16/10. 18. Darmstadt 98 16/10.

sda