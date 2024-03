Harry Kane (rechts) traf gegen Mainz dreimal, Leon Goretzka (links) erzielte zwei Treffer Keystone

Bayern München zeigt sich vom Formtief eindrücklich erholt. Wenige Tage nach dem Weiterkommen in der Champions League gewinnt der deutsche Meister in der Bundesliga daheim gegen Mainz 8:1.

Noch ist es für Bayern München zu früh, die grosse Aufholjagd auf Bayer Leverkusen auszurufen. Aber das Team von Thomas Tuchel gab ein bemerkenswertes Lebenszeichen und setzte den Leader ein bisschen unter Druck. Wollen Granit Xhaka und Co. ihren Vorsprung von zehn Punkten in der 25. Runde verteidigen, müssen sie am Sonntag gegen Wolfsburg gewinnen.

Der FC Bayern München erfüllte seine Pflicht am Samstag mit jener Souveränität und Gnadenlosigkeit, die er für einige Wochen unter Tuchel verloren hatte. Aber eben offenbar nur für einige Wochen: Beim Kantersieg gegen das von Silvan Widmer als Captain angeführte Mainz brillierte speziell Harry Kane, der im 34. Spiel für die Bayern die Tore 34, 35 und 36 schoss.

Zur Freude der Münchener trugen auch Leon Goretzka mit zwei Toren, Jamal Musiala mit drei Skorerpunkten und Serge Gnabry bei. Letzterer meldete sich bei seinem ersten längeren Einsatz nach langer Verletzungspause mit einem akrobatischen Treffer zum 6:1 zurück. Für die vom ehemaligen FCZ-Trainer Bo Henriksen trainierten Mainzer war es die zweithöchste Niederlage ihrer Bundesliga-Geschichte.

Viele Tore gab es auch im Derby zwischen Mönchengladbach und Köln. Beim 3:3 schienen Mitte der zweiten Halbzeit die von Gerardo Seoane trainierten und mit Nico Elvedi spielenden Gladbacher den entscheidenden Doppelschlag geschafft zu haben, als Robin Hack innerhalb von zwei Minuten (71. und 73.) die Tore zur Wende vom 1:2 zum 3:2 erzielte. Doch Köln glich durch den 19-jährigen Damion Downs noch aus und holte einen guten Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die hinter den Kölnern liegenden Mainz und Darmstadt (0:2 in Leipzig) weisen nun zwei respektive fünf Punkte Rückstand auf.

Für Augsburg mit Kevin Mbabu und Ruben Vargas spielt der Abstieg entgegen vieler Prognosen vor der Saison keine Rolle. Nach dem 1:0 gegen Heidenheim, dem dritten Sieg in Folge, kann sich Augsburg auf das Rennen um die Europacup-Plätze fokussieren.

Telegramme und Tabelle:

Bayern München – Mainz 05 8:1 (3:1). – 75'000 Zuschauer. – Tore: 13. Kane 1:0. 19. Goretzka 2:0. 31. Amiri 2:1. 45. Kane 3:1. 47. Müller 4:1. 61. Musiala 5:1. 66. Gnabry 6:1. 70. Kane 7:1. 92. Goretzka 8:1. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer und Fernandes (ab 35.).

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln 3:3 (1:1). – 54'042 Zuschauer. – Tore: 7. Alidou 0:1. 32. Honorat 1:1. 64. Alidou 1:2. 71. Hack 2:2. 73. Hack 3:2. 79. Downs 3:3. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

RB Leipzig – Darmstadt 98 2:0 (1:0). – Tore: 3. Isherwood (Eigentor) 1:0. 50. Baumgartner 2:0.

Augsburg – Heidenheim 1:0 (1:0). – 30'660 Zuschauer. – Tor: 22. Gouweleeuw 1:0. – Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 73.).

Die weiteren Spiele der 25. Runde. Freitag: VfB Stuttgart – Union Berlin 2:0. – Samstag: Werder Bremen – Borussia Dortmund 18.30. – Sonntag: Bochum – SC Freiburg 15.30. Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 17.30. Bayer Leverkusen – Wolfsburg 19.30.

1. Bayer Leverkusen 24/64 (61:16). 2. Bayern München 25/57 (73:29). 3. VfB Stuttgart 25/53 (57:31). 4. RB Leipzig 25/46 (55:31). 5. Borussia Dortmund 24/44 (48:30). 6. Eintracht Frankfurt 24/37 (38:31). 7. Hoffenheim 24/33 (43:44). 8. Augsburg 25/32 (40:41). 9. Werder Bremen 24/30 (33:37). 10. SC Freiburg 24/30 (32:44). 11. Heidenheim 25/28 (34:43). 12. Borussia Mönchengladbach 25/27 (45:49). 13. Wolfsburg 24/25 (30:39). 14. Bochum 24/25 (29:50). 15. Union Berlin 25/25 (23:41). 16. 1. FC Köln 25/18 (19:42). 17. Mainz 05 25/16 (20:46). 18. Darmstadt 98 25/13 (24:60).

sda