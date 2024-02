Brasiliens dreifacher WM-Teilnehmer Dani Alves muss wegen sexuellen Übergriffs hinter Gitter Keystone

Der Brasilianer Dani Alves wird in Spanien wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.

Ein Gericht in Barcelona befand den Angeklagten schuldig, am 31. Dezember 2022 eine junge Frau in einer Disco in der katalanischen Metropole zum Sex gezwungen zu haben. Zudem muss der 126-fache Internationale dem Opfer Schadenersatz in der Höhe von 150'000 Euro zahlen.

Der frühere Spieler des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain war vor einem Jahr festgenommen worden. Im Prozess hat er die Vorwürfe vor Gericht bestritten. Zunächst hat er jeglichen sexuellen Kontakt mit der 23-jährigen Frau geleugnet, um seine «Ehe zu retten». Später beteuerte Alves, die sexuellen Handlungen seien mit Einwilligung der jungen Frau erfolgt.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Gefängnis gefordert. Gegen das Urteil könnten noch Rechtsmittel eingelegt werden.

