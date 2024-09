Zeki Amdouni soll für Tore gegen Spanien sorgen Keystone

Die Schweiz startet mit drei gebürtigen Genfern ins Spiel der Nations League gegen Spanien in Genf: Denis Zakaria, Zeki Amdouni und Becir Omeragic.

SDA

Nationalcoach Murat Yakin nahm im Vergleich zum Spiel am Donnerstagabend in Dänemark vier Veränderung in seiner Aufstellung vor. Für die gesperrten Granit Xhaka und Nico Elvedi kommen wie bereits angekündigt Denis Zakaria und Gregory Wüthrich zum Einsatz. Für den Berner Wüthrich wird es das erste Länderspiel in der Startformation.

In der Offensive setzt Yakin auf der rechten Seite auf Zeki Amdouni, der zuletzt in der Schweizer Nati eine Nebenrolle inne hatte. Der neue Stürmer von Benfica Lissabon, der in 20 Länderspielen 7 Tore erzielt hat, ersetzt Fabian Rieder. Zudem ersetzt Becir Omeragic Silvan Widmer, der nach dem Aufwärmen angeschlagen ausfällt.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Wüthrich, Akanji, Rodriguez; Omeragic, Freuler, Zakaria, Aebischer; Amdouni, Embolo, Vargas.

Die Aufstellung von Spanien: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Joselu.

