Virgil van Dijk wird von seinen Mitspielern gefeiert, nachdem er spät zum Sieg getroffen hat Keystone

Jürgen Klopp holt mit Liverpool in seiner Abschlusssaison einen ersten von noch vier möglichen Titel. Die Liverpooler gewinnen im Final gegen Chelsea den Ligacup mit 1:0 nach Verlängerung.

Liverpools niederländischer Abwehrchef Virgil van Dijk war im Londoner Wembley-Stadion mit einem Kopfball in der 118. Minute der Matchwinner des packenden Finals. Zuvor hatten beide Teams je einmal getroffen. Die Tore von Chelseas Raheem Sterling (33.) und Van Dijk (65.) wurden nach minutenlanger Überprüfung vom VAR annulliert.

Für den FC Liverpool war es der zehnte Erfolg im Ligacup. Auch im höher einzuschätzenden FA Cup, in der Meisterschaft und in der Europa League sind die Liverpooler in der neunten und letzten Saison unter Klopp noch im Rennen um den Pokal.

sda