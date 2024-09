Neuzugang Mariano Gomez köpfelt den FCZ zum Heimsieg gegen Sion Keystone

Der FC Zürich und Luzern teilen sich die Tabellenführung in der Super League auch der 8. Runde. Der FCZ gewinnt 1:0 zuhause gegen Sion, Luzern setzt sich mit dem gleichen Resultat gegen Basel durch.

SDA

Punktgleich mit dem Spitzenduo blieb auch Lugano. Die Tessiner lagen beim formschwachen Schlusslicht Winterthur 0:1 in Rückstand, ehe Renato Steffen das Spiel mit einer Doublette zwischen der 73. und 82. Minute drehte.

Luzerns Heimsieg gegen Basel sicherte Luca Jaquez mit seinem Tor in der 78. Minute. Matchwinner des FC Zürich war Mariano Gomez, dessen Tor-Premiere für seinen neuen Klub per Kopf in der 17. Minute zugleich das Siegtor war. Der Treffer reichte auch deshalb, weil Sion in der Schlussphase zweimal die Torumrandung traf.

Erster Verfolger des Spitzentrios ist nach wie vor Servette mit einem Punkt Rückstand. Die Genfer gewannen am Samstag das «Derby du Lac» gegen Lausanne-Sport 1:0. St. Gallen wurde vier Tage nach dem 4:1-Sieg gegen den FCZ durch ein 0:1 in Yverdon wieder zurückgebunden. Die Young Boys leisteten sich mit einem 0:1 daheim gegen die Grasshoppers die vierte Niederlage im achten Spiel.

Insgesamt fielen in den sechs Partien der 8. Runde nur acht Tore. Der FC Winterthur, für den der vom FCZ gekommene Labinot Bajrami auch im zweiten Liga-Einsatz traf, verlor zum fünften Mal in Folge.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Servette – Lausanne-Sport 1:0 (1:0). Yverdon – St. Gallen 1:0 (0:0). Young Boys – Grasshoppers 0:1 (0:1). – Sonntag: Zürich – Sion 1:0 (1:0). Lugano – Winterthur 2:1 (0:0). Luzern – Basel 1:0 (0:0).

Rangliste: 1. Luzern 8/17 (15:9). 1. Zürich 8/17 (15:9). 3. Lugano 8/17 (14:9). 4. Servette 8/16 (13:15). 5. St. Gallen 8/13 (16:10). 6. Sion 8/11 (10:7). 7. Basel 8/10 (15:9). 8. Grasshoppers 8/8 (10:13). 9. Yverdon 8/8 (8:13). 10. Lausanne-Sport 8/7 (11:17). 11. Young Boys 8/6 (11:16). 12. Winterthur 8/4 (5:16).

sda