Lust auf eine Stimme, die dich mit ihrer Vielfältigkeit überraschen wird? Dann gibt es Good News: blue Music überträgt das Konzert von Jack Savoretti ab jetzt live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.

Jack Savoretti gilt als begnadeter Singer-Songwriter, seine Alben landen meist in den oberen Rängen der Charts.

Am Donnerstagabend spielt er am Zermatt Unplugged ein intimes Set im legendären Vernissage-Club.

Am Donnerstagabend spielt er am Zermatt Unplugged ein intimes Set im legendären Vernissage-Club.

Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 im Wallis statt. Mit dabei sind Birdy, James Arthur, Gregory Porter und viele mehr.

Gefühlvolles Songwriting ohne jeden Kitsch, die Hingabe an sein italienisches Erbe und das Gespür für eingängige Melodien: Dafür steht Jack Savoretti mit seiner Musik.

Der Brite mit italienischen Wurzeln überzeugt sein Publikum seit Jahren mit der Vielfalt seiner Stimme: Mal ist sie sanft, dann wieder kraftvoll. Sie kann brüllen, sie kann flüstern, ist rau und voller Wärme.

Den Künstler live und akustisch zu erleben, ist ein spezielles Konzerterlebnis. Zumal Jack Savoretti auch italienische Klassiker in sein Repertoire integriert. Derzeit nimmt die Produktion seines achten Studioalbums Fahrt auf. Vier seiner Alben erreichten die Top Ten der UK-Charts, «Singing to Strangers» und «Europiana» gar die Top-Platzierung. Auch in der Schweiz werden sie hoch gehandelt.

Tritt am Donnerstagabend im Vernissage-Club auf: der Brite Jack Savoretti. Roman Gaigg

Heute Abend macht der Sänger im legendären Vernissage-Club in Zermatt seine Aufwartung. Grosse Emotionen in intimer Atmosphäre sind garantiert.