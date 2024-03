Die Leverkusener jubeln ein weiteres Mal in der Nachspielzeit Keystone

Bayer Leverkusen wendet im 39. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage ein weiteres Mal in extremis ab. Das Team von Granit Xhaka verwandelt zuhause gegen Hoffenheim ein 0:1 spät in ein 2:1.

Wieder drohte die erste Niederlage, wie zuletzt auch im deutschen Cup und zweimal in der Europa League gegen Karabach Agdam. Und wieder stemmte sich Leverkusen mit aller Vehemenz gegen das Verdikt und wurde dafür belohnt. Robert Andrich glich in der 88. Minute mit dem 33. Torschuss der Leverkusener aus, und in der Nachspielzeit traf ein weiteres Mal Patrick Schick zum Sieg. Das 0:1 hatte Hoffenheims Youngster nach einer halben Stunde nach einem schnellen Gegenstoss der auf Konter lauernden Gäste erzielt.

Damit ist die in dieser Saison weiter in allen Wettbewerben ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso dem ersten Meistertitel in der Bundesliga einen weiteren Schritt nähergerückt. Verfolger Bayern München kann den Rückstand im Abendspiel gegen Borussia Dortmund lediglich von 13 auf 10 Punkte verkürzen.

Jonas Omlin feierte bei Mönchengladbachs 0:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg sein Comeback nach siebenmonatiger verletzungsbedingter Abwesenheit aufgrund einer Schulterverletzung. Der Schweizer Nationaltorhüter musste jeweils in den Anfangsphasen der beiden Halbzeiten hinter sich greifen und liess sich beim 0:2 durch Merlin Röhl aus 16 Metern in der kurzen Ecke erwischen.

Für Gladbachs Trainer Gerardo Seoane wird es zweieinhalb Wochen nach dem Cup-Aus gegen den Drittligisten Sandhausen zusehends ungemütlich. Gegen Freiburg verliessen viele Fans das Stadion vorzeitig.

In Bremen feierte Wolfsburg neuer Trainer Ralf Hasenhüttl mit einem 2:0-Auswärtssieg einen erfolgreichen Einstand. Bo Henriksen erkämpfte sich mit Abstiegskandidat Mainz in Leipzig ein 0:0.

Kurztelegramme und Rangliste:

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 2:1 (0:1). – Tore: 33. Beier 0:1. 88. Andrich 1:1. 91. Schick 2:1. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

RB Leipzig – Mainz 05 0:0. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 56.) und Fernandes (ab 81.).

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg 0:3 (0:1). – Tore: 7. Gregoritsch 0:1. 47. Röhl 0:2. 57. Doan 0:3. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin (Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause) und Elvedi (bis 70.).

Werder Bremen – Wolfsburg 0:2 (0:1). – Tore: 45. Lacroix 0:1. 84. Majer 0:2. – Bemerkungen: 43. Rote Karte gegen Jung (Werder Bremen). 76. Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg). Wolfsburg mit Zesiger.

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 0:0.

Weiteres Spiel vom Samstag: Bayern München – Borussia Dortmund (18.30 Uhr).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 27/73 (68:19). 2. Bayern München 26/60 (78:31). 3. VfB Stuttgart 26/56 (60:31). 4. Borussia Dortmund 26/50 (53:32). 5. RB Leipzig 27/50 (60:32). 6. Eintracht Frankfurt 27/41 (42:35). 7. SC Freiburg 27/36 (39:48). 8. Augsburg 26/35 (43:42). 9. Hoffenheim 27/33 (45:52). 10. Werder Bremen 27/30 (35:43). 11. Heidenheim 26/29 (35:44). 12. Union Berlin 27/29 (25:42). 13. Borussia Mönchengladbach 27/28 (46:53). 14. Wolfsburg 27/28 (33:44). 15. Bochum 26/25 (30:54). 16. Mainz 05 27/20 (22:46). 17. 1. FC Köln 26/18 (20:47). 18. Darmstadt 98 26/13 (26:65).

