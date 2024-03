Darwin Nuñez war der Matchwinner in Nottingham Keystone

Liverpool geht am kommenden Wochenende als Leader ins Spitzenspiel der Premier League gegen Manchester City. Das Team von Jürgen Klopp sichert sich in Nottingham in der 99. Minute den 1:0-Sieg.

98 Minuten und 38 Sekunden musste Liverpool beim stark kämpfenden Nottingham Forest anrennen, bevor das erlösende 1:0 fiel. Der eingewechselte Uruguayer Darwin Nuñez köpfelte eine letzte Flanke von Argentiniens Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister ins Tor.

Die härteste Konkurrenz um den Meistertitel steht erst in den kommenden Tagen im Einsatz: Manchester City am Sonntag im Derby gegen die United und Arsenal am Montag bei Sheffield United. Liverpools nächste Liga-Auftritt folgt am kommenden Samstag an der Anfield Road gegen den Titelverteidiger Manchester City.

sda