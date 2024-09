Hugo Komano zeigt an, wer soeben das Tor gegen St. Gallen geschossen hat Keystone

Etwas überraschend kommt Yverdon gegen St. Gallen zu einem Heimerfolg. Die Waadtländer setzen sich dank Effizienz 1:0 durch.

SDA

Bis zur 72. Minute war von Yverdon offensiv wenig zu sehen. Dann kam es zu einer unübersichtlichen Situation im St. Galler Strafraum, an deren Ende der Ball vor den Füssen von Hugo Komano landete. Der Franzose fackelte nicht lange und drosch den Ball unter die Latte ins Netz.

Es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Denn für einmal zeigten sich die Ostschweizer, die mit 16 Toren die bisher beste Offensivausbeute aufweisen, im Angriff gehemmt. Vor allem in der ersten Halbzeit wurden mehrere gute Chancen teilweise leichtfertig vergeben. Da auch in der Schlussphase nichts Zählbares heraussprang, blieb St. Gallen in der 8. Runde erstmals ohne eigenen Treffer.

Yverdon stellte derweil einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis. Seit dem Aufstieg in die Super League 2023 holten die Waadtländer 47 ihrer 55 Punkte im eigenen Stadion.

Telegramm

Yverdon – St.Gallen 1:0 (0:0)

2650 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tor: 72. Komano (Sauthier) 1:0.

Yverdon: Bernardoni; Gunnarsson (88. Gnakpa), Christian Marques, Tijani; Sauthier, Céspedes, Legowski (84. Sylla), Le Pogam; Aké (62. Baradji), Mauro Rodrigues (62. Ntelo); Komano (88. Alves).

St.Gallen: Zigi; Vandermersch (78. Faber), Ambrosius, Stanic, Okoroji; Görtler, Quintillà (79. Milosevic), Witzig (66. Csoboth); Toma; Akolo (82. Cisse), Mambimbi (66. Geubbels).

Verwarnungen: 33. Gunnarsson, 38. Céspedes, 38. Quintillà, 59. Stanic, 90. Le Pogam, 95. Alves.

sda