Michael Olise trifft beim 5:0 der Bayern in Bremen doppelt und legt zwei weitere Treffer auf Keystone

Die Bayern bleiben in der Bundesliga weiter makellos. Der deutsche Rekordmeister überrollt in der vierten Runde Bremen und gewinnt 5:0. Kiel holt den ersten Bundesliga-Punkt der Klubgeschichte.

SDA

15 Tore erzielten die Bayern in den letzten beiden Spielen (6:1 in Kiel, 9:2 gegen Dinamo Zagreb). Nun legten die Münchner pünktlich zum Beginn des Oktoberfests fünf weitere Treffer nach. Auffälligster Akteur im Weserstadion war Neuzugang Michael Olise. Der 22-jährige Franzose, der im Sommer von Crystal Palace kam, war an vier der fünf Tore direkt beteiligt – zwei erzielte er selbst, zwei legte er auf.

Zumindest bis Sonntag erster Verfolger der Bayern ist Freiburg. Die Breisgauer gewannen das schwierige Auswärtsspiel in Heidenheim souverän 3:0. Den Unterschied machte das seit Sommer von Julian Schuster betreute Team zu Beginn der zweiten Halbzeit mit drei Treffern innerhalb von elf Minuten. Vincenzo Grifo liess sich dabei als Doppeltorschütze feiern. Der 18-jährige Schweizer Johan Manzambi kam kurz vor Spielende zu deinem Bundesligadebüt für Freiburg.

Auch Union Berlin blickt auf einen guten Saisonstart zurück. Die «Eisernen» sind nach vier Runden noch ungeschlagen und landeten gegen Hoffenheim den zweiten Sieg. Den Grundstein zum 2:1 legten sie an der Alten Försterei gleich zu Beginn der Partie. Bereits nach sechs Minuten führte das Heimteam 2:0.

Bochum muss weiter auf den ersten Sieg warten. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Kiel drehte das Team des ehemaligen St. Galler Coaches Peter Zeidler zwar einen frühen Rückstand, musste kurz vor dem Ende aber den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Für beide Mannschaften war es der erste Punktgewinn der laufenden Saison, für Bundesliganeuling Kiel gar der erste in der Klubgeschichte.

Telegramme und Tabelle:

1. FC Heidenheim – Freiburg 0:3 (0:0). – 15'000 Zuschauer. – Tore: 54. Doan 0:1. 59. Grifo 0:2. 65. Grifo 0:3. – Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (ab 81.), ohne Ogbus (Ersatz).

Werder Bremen – Bayern München 0:5 (0:2). – 42'100 Zuschauer. – Tore: 23. Olise 0:1. 32. Musiala 0:2. 57. Kane 0:3. 60. Olise 0:4. 65. Gnabry 0:5.

Union Berlin – Hoffenheim 2:1 (2:0). – Tore: 4. Rothe 1:0. 6. Jeong 2:0. 67. Bülter 2:1.

VfL Bochum – Holstein Kiel 2:2 (2:1). – Tore: 15. Pichler 0:1. 22. Bero 1:1. 35. Daschner 2:1. 89. Machino 2:2. – Bemerkungen: VfL Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

1. Bayern München 4/12 (16:3). 2. SC Freiburg 4/9 (8:4). 3. Union Berlin 4/8 (4:2). 4. Borussia Dortmund 3/7 (6:2). 5. RB Leipzig 3/7 (4:2). 6. Bayer Leverkusen 3/6 (9:6). 7. Eintracht Frankfurt 3/6 (5:4). 8. Heidenheim 4/6 (8:7). 9. Mainz 05 4/5 (8:8). 10. Werder Bremen 4/5 (4:8). 11. VfB Stuttgart 3/4 (7:7). 12. Augsburg 4/4 (7:10). 13. Wolfsburg 3/3 (5:5). 14. Borussia Mönchengladbach 3/3 (5:6). 15. Hoffenheim 4/3 (6:11). 16. Bochum 4/1 (3:7). 17. Holstein Kiel 4/1 (5:13). 18. St. Pauli 3/0 (1:6).

