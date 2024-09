Tony Popovic ist der neue Trainer der australischen Fussball-Nationalmannschaft Keystone

Die schwach in die WM-Qualifikation gestartete australische Nationalmannschaft bekommt einen neuen Trainer. Tony Popovic soll das Team zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika führen.

Der 51-Jährige spielte zwischen 1995 und 2006 als Innenverteidiger für Australien und nahm an der WM 2006 in Deutschland teil. Als Trainer war er neben zwei kurzen Abstechern in die Türkei und nach Griechenland hauptsächlich in der australischen Liga tätig.

Popovic löst Graham Arnold ab, der die Nationalmannschaft seit 2018 trainiert und an der WM 2022 in Katar in die Achtelfinals geführt hat. Er trat im September zurück, nachdem Australien mit einer 0:1-Niederlage gegen Bahrain und einem 0:0 gegen Indonesien in die WM-Qualifikation gestartet war.

