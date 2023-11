Am 17. Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay verletzt, am Donnerstag operiert: Brasiliens Fussballstar Neymar Keystone

Der Brasilianer Neymar wird in einem Spital in Belo Horizonte an seinem lädierten linken Knie operiert.

Der in Saudi-Arabien für Al Hilal spielende Superstar hatte sich am 17. Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Neymar wird wohl erst Mitte nächsten Jahres wieder einsatzfähig sein.

SDA