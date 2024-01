Nach zweieinhalb Jahren in Rom verabschiedet sich José Mourinho. Die schlechte Bilanz in der Liga wurde dem 60-jährigen Portugiesen zum Verhängnis Keystone

Die AS Roma entlässt Trainer José Mourinho mit sofortiger Wirkung. Wie der Klub aus der Hauptstadt mitteilt, sei ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins.

In der laufenden Saison blieb die Roma unter ihren Möglichkeiten. Nach 20 Spielen unter Mourinho liegt die Mannschaft mit nur 29 Punkten auf Platz 9 in der Serie A.

Mourinho kam im Mai 2021 zu den Römern. In den Jahren darauf führte der Portugiese den Klub zum Sieg in der Conference League und in den Final der Europa League.

sda