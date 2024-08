Xherdan Shaqiri läuft nicht mehr im Chicago-Dress auf Keystone

Xherdan Shaqiri ist frei für einen neuen Klub. Chicago Fire vermeldet die Vertragsauflösung mit dem 32-jährigen Schweizer.

SDA

Die vorzeitige Trennung sei im Interesse aller Parteien, liess sich Noch-Sportchef Georg Heitz in der Klubmitteilung zitieren. Shaqiris Vertrag wäre per Saisonende ausgelaufen, wobei in den USA die Saison von Frühling bis Herbst dauert. Wo es den offensiven Mittelfeldspieler hinzieht, ist noch unklar.

Shaqiri war 2022 von Lyon in die Major League Soccer gestossen. Bei Chicago war er der teuerste Transfer der Klubgeschichte und einer der bestverdienenden Spieler der Liga. In 75 Spielen schoss er 16 Tore und bereitete 20 weitere vor. Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, «neue Möglichkeiten zu eruieren», liess sich Shaqiri zitieren.

Rückkehr zum FC Basel?

Der vorzeitige Abgang kommt nicht überraschend. Während der EM-Vorbereitung hatte der 125-fache, inzwischen zurückgetretene Nationalspieler durchblicken lassen, dass er mit der Situation in Chicago nicht zufrieden ist. Der Klub hatte 2022 und 2023 die Playoffs klar verpasst und befindet sich auch in dieser Saison in der unteren Tabellenregion.

Doch wohin zieht es den 32-jährigen Shaqiri? Ist eine Rückkehr zum FC Basel realistisch? Schliesslich machte Shaqiri von 2009 bis 2012 130 Partien für den FC Basel. FCB-Sportchef Daniel Stucki bestätigte im Juli bei blue Sport: «Es ist klar, dass für Xherdan Shaqiri mit seinen Qualitäten als Fussballer immer ein Interesse besteht. Wenn der Zeitpunkt da ist und der Moment vom Spieler sowie vom Klub der richtige ist, dann sind wir immer interessiert an so einem Spieler.»

