Wojciech Szczesny verlässt Juventus Turin nach sieben Jahren Keystone

Nach sieben Jahren gehen Wojciech Szczesny und Juventus Turin getrennte Wege. Der Vertrag mit dem polnischen Goalie wird gemäss einer Mitteilung des Klubs einvernehmlich aufgelöst.

SDA

Szczesny trat 2017 bei Juventus die Nachfolge des legendären Gianluigi Buffon an. Zuvor war der langjährige Torhüter des FC Arsenal für zwei Saisons an die AS Roma ausgeliehen worden. Mit Juve bestritt er 252 Pflichtspiele und wurde er zwischen 2018 und 2020 dreimal Meister. Italienischen Medienberichten zufolge soll der 34-jährige Pole nach Saudi-Arabien wechseln.

Juventus, das seit diesem Sommer von Thiago Motta trainiert wird, hatte nicht mehr mit dem Szczesny geplant. Als Ersatz für ihn im Tor wurde Michele Di Gregorio von Monza verpflichtet.

sda