Jass Fédéral

    «Jass Fédéral» und blue News bedankt sich bei den treuen Fans.

    Information zur Abschaltung von Jass Fédéral


    Liebe Jass-Freundinnen und Freunde,

    Die Jass-Plattform «Jass Fédéral», die auch auf blue News verlinkt ist, wird Ende August abgeschaltet.

    Die Plattform wurde ursprünglich während der Corona-Zeit von Swisscom als Service für Jass-Clubs und -Communities lanciert. Der Grund für die Einstellung ist wirtschaftlicher Natur: Inzwischen ist die Nutzung stark zurückgegangen und der Betrieb verursacht jährlich hohe externe Hosting-Kosten.

    blue News bedankt sich bei den Nutzer*innen für die Treue und hofft, dass alle Freunde des Online-Jasses eine gute Alternative finden.


    Entdeckt unsere alternativen Spiele

    Neben dem Jass Fédéral haben wir einige andere spannende Spiel-Alternativen auf unserer Plattform:


    Sonstige Jass-Plattformen

    Hier folgt eine Auswahl an weiteren Online-Jass-Plattformen:

    Jass von Swisslos
    jasse.ch
    Der Differenzler-Jass
    Stöck Wyys Stich
    jass.e-act.ch
    schieber.ch
    swissjass.ch
    paedubucher.ch/jassete