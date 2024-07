Joshua Zirkzee spielte letzte Saison sehr erfolgreich beim FC Bologna Keystone

Manchester United sichert sich die Dienste des Niederländers Joshua Zirkzee.

SDA

Der 23-jährige Angreifer, in der letzten Saison beim FC Bologna Teamkollege der Schweizer Dan Ndoye, Remo Freuler und Michael Aebischer, unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre, wie der Klub aus der Premier League bekannt gab.

Manchester United soll etwas mehr als 40 Millionen Euro Ablöse für Zirkzee an Bologna bezahlt haben. Davon geht dem Vernehmen nach rund die Hälfte an Bayern München, das sich vor zwei Jahren nebst dem Transfererlös von acht Millionen Euro eine 50-prozentige Beteiligung am Weiterverkauf gesichert hat.

sda