Cortège // Die Fasnächtler ziehen zum zweiten Mal durch Basel 1'200 Arbeitsstunden hat die Schnäderänte-Clique Basel 1947 in ihren Wagen investiert. Im Video erfährst du noch mehr Details, denn blue News durfte mit der Clique auf dem Wagen mitfahren. 21.02.2024

1'200 Arbeitsstunden hat die Schnäderänte-Clique Basel 1947 in ihren Wagen investiert. Im Video erfährst du noch mehr Details, denn blue News durfte mit der Clique auf dem Wagen mitfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochnachmittag findet an der Basler Fasnacht der grosse Umzug, der Cortège, zum letzten Mal statt.

Der Cortège dauert von 13.30 bis 18.00 Uhr.

Bereits am Cortège vom Montag hat sich blue News ins Getümmel geworfen. Die Eindrücke siehst du in den Videos.

Im Jahr 2017 ist die Basler Fasnacht in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen worden. Mehr anzeigen

Jährlich lockt die Basler Fasnacht Tausende Fans nach Basel. Rund 12'000 Fasnächtler*innen präsentieren bei den grossen Umzügen, den sogenannten Cortèges, ihre Wagen und ihre Kostüme. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Am heutigen Mittwoch bietet sich Fasnachtsfans die letzte Gelegenheit für dieses Jahr, in das närrische Treiben einzutauchen. Der Cortège dauert von 13.30 Uhr bis 18 Uhr.

Begonnen hatte die Fasnacht bereits am Montag und blue News durfte dabei mit dem Wagen der Schnäderänte-Clique Basel 1947 begleiten. Wieso die Fasnacht bei vielen so beliebt ist und welche Insiderbegriffe was bedeuten, erklärt dir Pasquale Stramandino im Video.