Das Comeback der Capri-Hosen

Über ihre Rückkehr scheiden sich die Meinungen der Modeprofis: Die Rede ist von der Capri-Hose, die seit der Modewoche in New York als Must-have des Frühlings angepriesen wird. Wie sich die 3/4-Länge kombinieren lässt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Capri-Hosen sind im Frühling 2024 wieder in.

Der 3/4-Schnitt stammt aus den 1950er-Jahren, erlebte aber schon in den 2000ern ein Comeback.

Es ist nichts Neues, dass Modetrends früher oder später ihr Comeback erleben. Zurzeit sind es die 2000er-Jahre, die es Fashion-Fans angetan haben. Genauer gesagt Capri-Hosen, die Carrie Bradshaw in «Sex and the City» wieder populär machte.

Richtig gehört – wieder. Denn eigentlich stammt die Beinbekleidung, die sich durch eine 3/4-Länge auszeichnet, aus den 1950ern. Der typische Schnitt endet knapp unter den Knien und gibt die Waden frei. Damals war es unter anderem Fashion-Ikone Audrey Hepburn, dank der die Hose zum angesagten Trend wurde.

Und jetzt soll die lange Zeit als spiessig abgestempelte capritypische 3/4-Länge bei Hosen wieder in sein. Seit der New York Fashion Week, die im Februar stattfand, steht der kontroverse Trend wieder hoch im Kurs. Dort schickten gleich mehrere Modeschöpfer ihre Models mit Capri-Modellen über den Laufsteg und bewiesen damit, dass sich die spezielle Länge durchaus modisch kombinieren lässt.

Doch um den Trend vom Laufsteg auch alltagstauglich zu machen, braucht es die grosse Masse, die diesem folgt. Tun wir das im Frühling? Das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen.

Ganz einig sind sich die Modeprofis nicht, ob die Capri-Hose gekommen ist, um zu bleiben. Viele Influencerinnen wie Emili Sindlev beweisen auf Instagram aber schon: Wer die 3/4-Länge richtig zu kombinieren weiss, kann einen stylischen Look kreieren.

Capri-Hosen richtig kombinieren

Die Frühlingshose der Stunde – die vielleicht noch irgendwo im Schrank von Mama oder Oma hängt – will richtig kombiniert werden. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten, denn auch die Capri-Hose kommt in unterschiedlichen Ausführungen daher.

Wer es elegant mag, wählt am besten einen Oversized-Blazer dazu. Mit Retrosonnenbrille wird der Look abgerundet. Ganz lässig schaut das Ganze als monochromer Look aus, wie bei Stylistin Elly McGaw.

Aber auch etwas sportlicher getragen kann die Capri-Hose durchaus très chic ausschauen. So etwa mit einem Strickset obenrum und unten Ballerinas oder Mary-Janes. Oder aber einer legeren Jacke mit Heels, die für einen Stilbruch sorgen.

Obwohl Trendsetterinnen es vormachen und zeigen, wie cool die Capri-Hose sein kann, sind die Reaktionen auf Social Media gespalten. Unter Emili Sindlevs Look schreibt eine Userin: «Nicht diese Hosen! Bitte! Lasst sie nicht zurückkommen!» Eine andere findet jedoch: «Ein toller Look! Woher ist die Hose?»

Wie bei allen Modetrends gilt das Gebot der Geschmackssache. Wer mutig genug ist, probiert das Comeback der 3/4-Hosen aus – vielleicht lagert irgendwo zu Hause ja noch ein Überbleibsel der 2000er. Ansonsten gibt's folgend Shoppinginspiration für Capri-Hosen.

