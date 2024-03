Slingbacks sind derzeit die grossen Lieblinge. Instagram/hannaschonberg

Schuhe kann man einfach nicht genug haben – oder? Welche Neuanschaffungen wir uns für die Frühlingsgarderobe zu tun, erfährst du hier. Das sind die wichtigsten Trends für die warme Zeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist Zeit, unsere Garderobe frühlingsfit zu machen. Bald tragen wir wieder sommerliche Schuhe.

Ballerinas sind weiterhin ein grosser Trend für unten rum.

Loafer sind der perfekte Übergangsschuh.

Unser Liebling der Stunde ist der Slingback-Schuh. Egal, ob mit Pfennigabsatz oder flach.

Flip-Flops sind nicht mehr nur was für den Strand, sondern erobern auch die Laufstege. Mehr anzeigen

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach monatelangem Einquetschen in Chunky oder Military Boots haben unsere Füsse im bevorstehenden Frühling wieder Freigang. Dann dürfen sie rein in hübsche Sommerschuhe und raus an die frische Luft.

Auch in Sachen Schuhwerk bringt jede Saison neue Trends. Während unten rum viel Altbekanntes weiterhin getragen wird, können wir aber jetzt schon ein paar Neuankömmlinge und frische Lieblinge prophezeien.

Ballerinas, Kitten Heels oder Flip-Flops werden uns einfach nicht langweilig. In diesem Frühling und Sommer sind sie weiterhin unsere ständigen Begleiter. Doch an ihre Seite gesellen sich neue lässige Schuh-Trends, auf die wir uns jetzt schon freuen. Wir verraten dir, welche Schuhmodelle auf keinen Fall auf deiner Shoppingliste für den Frühling fehlen dürfen.

1. Schuh-Trend: Ballerinas

Nachdem sie lange Zeit in der Schublade der Modesünden der 2000er-Jahre verstaubt waren, haben wir Ballerinas bereits im letzten Sommer wieder aus der Versenkung geholt und liebgewonnen. Sie sind ein Trend, bei dem wir nichts dagegen hätten, wenn er noch etwas länger bleibt – denn flach und bequem sind die häufig als spiessig abgestempelten Schuhe auf jeden Fall!

Die Designerinnen und Designer beweisen genau das Gegenteil und zeigen, dass Ballerinas durchaus auch modern sein können. Die aktuellen Modelle kommen in allen möglichen Variationen daher: aus Leder oder Denim, mit Ziernähten oder hübschen Schnallen. Von sportlich über elegant bis hin zu rockig ist für jede was dabei und wir können einfach nicht anders, als uns neu in den so fälschlich verpönten Schuh zu verlieben.

1. Schuh-Trend: Ballerinas Klassische Ballerinas mit schwarzer Kappe von Mrs & Hugs für 149 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Riemchenballerinas mit Strasssteinen von Maje für 400 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schimmerndes Modell von Tamaris für rund 70 Franken, via La Redoute. Bild: laredoute.ch 1. Schuh-Trend: Ballerinas Klassische Ballerinas mit schwarzer Kappe von Mrs & Hugs für 149 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Riemchenballerinas mit Strasssteinen von Maje für 400 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schimmerndes Modell von Tamaris für rund 70 Franken, via La Redoute. Bild: laredoute.ch

2. Schuh-Trend: Loafer

Sie sind ein eleganter Begleiter, lassen sich zu fast jedem Outfit stylen und sorgen manchmal für den gewünschten Stilbruch: Loafer in allen Formen und Farben sind weiterhin eine gefragte Sache. Dieser Trend ist zwar kein neuer, aber bleibt uns auch noch etwas länger erhalten.

Ob mit derber Sohle, klobigem Plateau oder schicker Horsebite-Schnalle – die eleganten Slipper machen einfach immer eine gute Figur. Neben klassischen schwarzen und braunen Modellen sind vor allem auch sogenannte Two-Tone-Loafer, also zweifarbige Varianten, der letzte Schrei.

2. Schuh-Trend: Loafer Klassische Slippers «COSMO 2.0» von Vagabond für 164 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Zweifarbige Loafer mit Logo-Prägung von Ferragamo für 770 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Klassisches, schwarzes Modell von 5th Avenue für rund 50 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch 2. Schuh-Trend: Loafer Klassische Slippers «COSMO 2.0» von Vagabond für 164 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Zweifarbige Loafer mit Logo-Prägung von Ferragamo für 770 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Klassisches, schwarzes Modell von 5th Avenue für rund 50 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch

3. Schuh-Trend: Mules

Vorn geschlossene Mules kommen allen recht, die nicht perfekt pedikürte Zehennägel verstecken wollen. Der Schuh-Trend bedeckt den vorderen Teil des Fusses, lässt den hinteren Teil aber offen und sorgt so für angenehme Belüftung. Wer lieber mehr Freiraum für die Vorderpartie will: Mules gibt es auch mit offener Spitze – dann aber die Pediküre nicht vergessen!

Sie sind stets ein eleganter Hingucker und kommen in diesem Frühling am liebsten als Flats, aber auch mit Kitten-Heel-Absatz daher. Wer keine Lust auf zeitloses Schwarz oder Weiss hat, macht mit soften Pastelltönen oder knalligen Farben wie Gelb oder Rot in der kommenden Saison ebenfalls alles richtig.

3. Schuh-Trend: Mules Pastellfarbene Mules «Romy» von By Far für 409 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com «Biaglam Mule» von Bianco für etwa 90 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Flache Pantoletten von Kazar Studio für 139 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch 3. Schuh-Trend: Mules Pastellfarbene Mules «Romy» von By Far für 409 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com «Biaglam Mule» von Bianco für etwa 90 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Flache Pantoletten von Kazar Studio für 139 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch

4. Schuh-Trend: Slingbacks

Slingbacks sind der Star der Stunde und der grosse Favorit aller Modebloggerinnen. Der trendy Schuh zeichnet sich durch die offene Ferse und einen dünnen Riemen aus. Ob in flacher Ausführung, mit Pfennigabsatz oder noch höherem Heel – Slingbacks begleiten uns in allen Variationen auf Schritt und Tritt. Dabei sind sie schlicht, bringen einen Hauch Glamour in den Alltag und unterstreichen einen grazilen Auftritt.

Eines ist klar: Slingbacks sind jetzt schon unsere Lieblingsschuhe für den Frühling und Sommer. Das angesagteste Modell sind derzeit die bordeauxroten Slingback-Pumps von Miu Miu aus Lackleder. Mit den Zierschnallen an der Zehenpartie sind sie ein echter Eyecatcher!

4. Schuh-Trend: Slingbacks Beliebte Slingbacks aus Lackleder mit Schliessen von Miu Miu für 1100 Franken. Bild: miumiu.com Slingpumps von H&M für rund 38 Franken. Bild: hm.com Slingback-Pumps «Nova Tarragona» aus Leder von Souliers Martinez für 394 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com 4. Schuh-Trend: Slingbacks Beliebte Slingbacks aus Lackleder mit Schliessen von Miu Miu für 1100 Franken. Bild: miumiu.com Slingpumps von H&M für rund 38 Franken. Bild: hm.com Slingback-Pumps «Nova Tarragona» aus Leder von Souliers Martinez für 394 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com

5. Schuh-Trend: Retro-Sneakers

Wir schwelgen einfach gerne alten Zeiten hinterher! Schon seit einer Weile erleben 2000er-Trends ihr grosses Revival. Auch Sneakers tragen wir nun schon etwas länger im unverwechselbaren Style der 00er-Jahre. Wie der ausschaut? Die Retro-Turnschuhe erkennt man vor allem durch ihre runde Zehenkappe und dem schmalen Profil. Generell ein schlanker Schnitt – das sind zum Beispiel der Renner «Samba» von Adidas oder das Modell «Mexico 66» von Onitsuka Tiger.

5. Schuh-Trend: Retro-Sneakers Beliebtes «Samba»-Modell von adidas Originals für 169 Franken, via & Other Stories. Bild: stories.com Rosa-grüner «Gazelle»-Sneaker von adidas Originals für 140 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch «Mexico 66» mit blauen und roten Streifen von Onitsuka Tiger für 295 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com 5. Schuh-Trend: Retro-Sneakers Beliebtes «Samba»-Modell von adidas Originals für 169 Franken, via & Other Stories. Bild: stories.com Rosa-grüner «Gazelle»-Sneaker von adidas Originals für 140 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch «Mexico 66» mit blauen und roten Streifen von Onitsuka Tiger für 295 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com

6. Schuh-Trend: Flip-Flops 2.0

Flip-Flops gehören schon lange nicht mehr nur an den Strand verbannt. Das haben auch die grossen Designerinnen und Designer erkannt – denn nicht nur Chanel schickte seine Models mit den Zehentrennern auf den Laufsteg. Wir sind überzeugt: Das Modell mit dem funkelnden «CC»-Logo wird im kommenden Sommer viele Füsse zieren.

Wer sich Flip-Flops anschafft, der hat die Qual der Wahl: Es gibt sie mit klobigem Plateau, breiten Riemen, Verzierungen oder gar Kitten-Heel-Absätzen. Bleibt man dem flachen Klassiker treu, sind sie besonders auch ein bequemer Wegbegleiter, den wir jetzt schon fest für den Sommer ins Herz geschlossen haben.

6. Schuh-Trend: Flip-Flops 2.0 Schwarz-weisses Modell von Alohas für rund 158 Franken, via Sarenza. Bild: sarenza.ch Flache Flip-Flops von Chanel für 880 Franken. Bild: chanel.com Hohe Zehentrenner von Toteme für 390 Franken, via Globus. Bild: globus.ch 6. Schuh-Trend: Flip-Flops 2.0 Schwarz-weisses Modell von Alohas für rund 158 Franken, via Sarenza. Bild: sarenza.ch Flache Flip-Flops von Chanel für 880 Franken. Bild: chanel.com Hohe Zehentrenner von Toteme für 390 Franken, via Globus. Bild: globus.ch

7. Schuh-Trend: Flatforms

Wärst du gerne ein paar Zentimeter grösser, magst aber keine Absätze, weil zu unbequem? Flatforms liefern die perfekte Alternative, denn dabei handelt es sich um ein durchgehend flaches Plateau. Comfy und alltagsgeeignet ist die Devise für die Frühlings- und Sommersaison 2024. Die Schuhe zum Reinschlüpfen sind dabei vielseitig kombinierbar und unkompliziert zum Stylen.

7. Schuh-Trend: Flatforms Pantolette mit durchgehendem Plateau von DKNY für 185 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Sommerliche Stroh-Flatforms von Prada für 985 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Plateau-Sandalen mit Stickerei von H&M für circa 48 Franken. Bild: hm.com 7. Schuh-Trend: Flatforms Pantolette mit durchgehendem Plateau von DKNY für 185 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Sommerliche Stroh-Flatforms von Prada für 985 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Plateau-Sandalen mit Stickerei von H&M für circa 48 Franken. Bild: hm.com

Mehr Videos aus dem Ressort