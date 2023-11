Mit Nägeln in Nudetönen macht man im Herbst alles richtig. Bild: IMAGO / Pond5 Images

Jede Saison bringt ihre Modetrends hervor. Auch bei den Nägeln passen wir uns den Jahreszeiten an. Welche Farben diesen Herbst besonders trendy sind, verraten wir dir hier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aktuell sind Nagellack-Farben angesagt, die zu den typischen Herbsttönen passen.

Mit klassischem Rot oder Grün macht Frau jetzt aber auch alles richtig.

Wer es lieber schlicht mag und gerne Nude-Nägel trägt, liegt ebenfalls im Trend. Mehr anzeigen

Während der Alltag in den Herbstmonaten öfters erdrückende Grau-Nuancen hergibt, streichen wir stylische Töne auf unsere Nägel. Diese versprühen nicht nur gute Laune, sondern setzen unsere perfekt manikürten Hände in Szene.

Dabei wählen wir satte und eher schlichte Farben, die uns während der kalten Jahreszeit begleiten.

Nicht nur die Garderobe wird zum Winter hin angepasst, sondern wir verabschieden uns auch von knalligen und bunten Nagellacken, die nächstes Jahr erst wieder zum Zug kommen.

Mit den folgenden fünf Farbtönen stiehlst du diesen Herbst nagellacktechnisch allen die Show.

Trend 1: Teddy Nails

Der Hype um braune Nägel ist noch nicht abgeklungen. Wie der Name es bereits verrät, handelt es sich bei sogenannten Teddy Nails um Nagellackfarben in allen möglichen Brauntönen. Und die sind schon seit einer ganzen Weile in.

Auch im Herbst 2023 reiten wir mit Nägeln in Braun weiter auf der Trendwelle mit. Ob ein dunkles Schokoladenbraun oder eine sanfte Karamellnuance – das spielt keine Rolle, ist alles ein echter Hingucker.

Trend 2: Klassisches Rot

Ein unausgesprochenes Gesetz: Rot geht immer. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben.

Besonders passend ist ein dunkler Ton, aber auch helle Abstufungen von Rot sind diesen Herbst gern gesehene Begleiter. Mit klassischem Rot kann man einfach nichts falsch machen und beweist wahre Stilsicherheit.

Trend 4: Grün wie Moos

Dieser Trend ist nicht nur was für Waldelfen. Denn eine weitere unserer Lieblingsfarben im Herbst ist Grün.

Die Rede ist nicht etwa von einem Froschgrün, sondern vielmehr von einem Ton wie beim Moos, das sich über den Boden in den Wäldern erstreckt oder sich wie eine Decke über die Bäume stülpt.

Die Natur begleitet uns mit moosgrünen Nägeln auf Schritt und Tritt – und bringt frischen Wind in den Herbstalltag.

Trend 3: Nude-Töne

Wem all die Farben zu gewagt sind, der wird Spass an diesem Nagel-Trend haben: Denn auch Nude Nails erfreuen sich diesen Herbst und Winter grosser Beliebtheit. Damit passt die Maniküre auch wirklich zu jedem Outfit.

Zu langweilig? Mit Nageltattoos oder -steinen lassen sich Nude-Nägel aufpimpen. Etwas Glitzer hat auch noch nie jemandem geschadet.

Trend 5: French 2.0

Die French Manicure erlebt schon seit Längerem ein Comeback. Schon klar, denn sie passt auch zu jedem Look, ist schlicht und elegant. Im Herbst und Winter verpassen wir dem Klassiker ein Upgrade und variieren bei der Auswahl der Farben.

Wie wäre es mit einem dunklen Rotton als Untergrund und einem helleren Rot für die Spitze? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

