So cool sehen Frankreichs Nati-Stars aus, wenn sie einrücken Im abgestimmten Zweiteiler-Look bestehend aus Shacket und Hose taucht Warren Zaïre-Emery auf. Dazu kombiniert er lässig farblich passende Sneakers und ein Basic-Shirt, mit dem man nie etwas falsch machen kann. Der Oversize-Schnitt seiner Hose liegt dabei voll im Trend, denn zurzeit sind keine massgeschneiderten Outfits, sondern mehr XXL und entspannte Lässigkeit angesagt. Bild: IMAGO/PanoramiC Daumen hoch: In den soften Beige-Tönen macht der 18-jährige Mittelfeldspieler alles richtig. Bild: IMAGO/PanoramiC Auf einen ähnlichen Stil setzt Innenverteidiger Dayot Upamecano – auch er wählt alles Ton in Ton und hält sich an einen Monochrome-Style in gedecktem Beige. Das Set des 25-Jährigen ist dabei aus leichterem Stoff gemacht und wirkt darum auch etwas frühlingshafter. Auch er streckt den Daumen nach oben und gibt das Go für seinen Look. Bild: IMAGO/PanoramiC Lucas Hernández weiss um die Kraft eines All-Black-Looks und setzt mit heller Mütze und beigen High-Top-Turnschuhen Akzente. Zwar sind Schwarz-Weiss-Kontraste gerade der letzte Schrei, bei der Wahl des Sneakersmodell hätte der Abwehrspieler aber trotzdem mehr ins Schwarze treffen können. Bild: IMAGO/PanoramiC Und Lucas Hernández bleibt nicht alleine mit seinem Wissen: Kylian Mbappé erscheint ebenfalls gekleidet in der Nichtfarbe Schwarz von Kopf bis Fuss. Die lockere Funktionshose kombiniert er zur sportlichen Shelljacke und kreiert einen lässigen Alltagslook, den er mit einer schicken Reisetasche kombiniert. Bild: Isolierte ShelljackeIMAGO/PanoramiC Abrunden tut der französische Starkicker den eintönigen Look mit einer coolen Sonnenbrille aus seiner Kollektion von Oakley. Die sonst so sportliche Brillenmarke hat damit ein echtes Hinguckerstück kreiert. Bild: IMAGO/PanoramiC Mit einer Collegejacke macht Mann nie viel falsch. Vor allem, wenn das gute Stück wie bei Olivier Giroud aus dem Designhaus Givenchy stammt. Die grosse Logoaufschrift zieht die Blicke auf sich. Bild: IMAGO/PanoramiC Auch beim Rest setzt der Mittelstürmer auf Lässigkeit. Die Jeans könnten zwar etwas lockerer sitzen. Bild: IMAGO/PanoramiC Logo-Plakaterei auch bei Randal Kolo Muani. Der 25-Jährige zeigt seine Liebe zu Louis Vuitton ganz deutlich. Nicht nur die zweifarbige Collegejacke aus Leder und Stoff, sondern auch das Cap stammen aus dem Designerhaus. Bild: IMAGO/PanoramiC Youssouf Fofana muss sich definitiv nicht hinter seiner Sonnenbrille von Prada mit den gelb getönten Gläsern verstecken. Er tritt als echtes Fashion-Ass auf und kombiniert zur grünen Hingucker-Jacke von Louis Vuitton eine orange Micro-Bag von Jacquemus. Letztere sind trotz ihrer kleinen Grösse gerade eine grosse Sache in der Mode für Männer. Bild: IMAGO/PanoramiC Brille auf – Jonathan Clauss' Outfit lässt sich sehen. Denn der 31-jährige Fussballspieler ist modisch betrachtet ein echter Hingucker. Die bunte Shacket, deren Style an Patchwork erinnert, setzt er zu einer trendigen Cargohose in Szene. Die Sneakers im Running-Style passen vorzüglich dazu. Bild: IMAGO/PanoramiC Die Halskette von Van Cleef & Arpels erlebt derzeit gerade ein Hoch und gibt dem sonst eher lockeren Look von Clauss einen eleganten Twist. Bild: IMAGO/PanoramiC Ein klarer Farbakzent setzt Antoine Griezmann mit seiner knallig blauen Übergangsjacke. Unter den kurzen Ärmeln schaut der schwarze Stoff des eleganten Rollkragenpullis raus, der zu der eher sportlichen Jacke einen schicken Stilbruch generiert. Bild: IMAGO/PanoramiC Hut ab, Jules Koundé! Der Look des Innenverteidigers wird sicher nicht übersehen. Gleich mehrere Trends aus der Männermode nimmt er auf: Denim, Workwear und Stiefel. Zwar sind es bei letzteren mehr Military Boots oder Reiterstiefel und weniger Astronautenfussbekleidung, denen Tribut gezollt wird, trotzdem gibt es schon mal einen Punkt für diese mutige Kombination. Bild: IMAGO/PanoramiC Doch alles in allem ist das Outfit von Jules Koundé vor allem eins: Ein bisschen zu viel des Guten! Die gelbe Plüschjacke und der passende Hut erinnern an ein Küken, der Bling-Bling-Schmuck an einen Rapper. Der Denim-Zweiteiler ist aber ein echtes Statement und absolut Fashion pur. Bild: IMAGO/PanoramiC Grün war sicherlich eine der Trendfarben des Modejahrs 2023 und wird auch für dieses Jahr weiter als Liebling prophezeit. Mit seinem Shirt aus der Kollaboration von Nike und Off-White setzt Eduardo Camavinga auf die Trendfarbe. Der mit Strasssteinen besetzte Gürtel gibt den Stilbruch zum Sportshirt und der schnellen Brille von Nike. Bild: IMAGO/PanoramiC Alphonse Aréola hält sich an die Devise: Weniger ist mehr! Sein müheloser Look besteht aus Hoodie, beiger Cargohose und schicken Schmuckstücken. Bild: IMAGO/PanoramiC Nicht minder entspannt zeigt sich Adrien Rabiot, der aber mit der Farbwahl seines Hoodies heraussticht. Er zeigt sich im rosa Pulli und zieht darüber ein sportliches Gillet. Bild: IMAGO/PanoramiC Moussa Diaby hält sich an Basic. Ein weisses T-Shirt zur schwarzen Hemdjacke – eine schlichte Kombination. Bild: IMAGO/PanoramiC Elegant und sportlich zugleich schreitet Ousmane Dembélé dahin. Die gedeckten Töne und glatten Stoffe verleihen dem Look eine schicke Note. Bild: IMAGO/PanoramiC Der 26-Jährige geht auf Nummer sicher und kreiert nicht zu viel Aufregung in seinem Outfit. Mit der Anzugshose, dem Basic-Shirt und der Übergangsjacke im Varsity-Schnitt setzt er auf einen stimmigen Look. Bild: IMAGO/PanoramiC Sportlich durch und durch geht William Saliba dahin. Der beigefarbene Trainingsanzug des 22-Jährigen ist eine praktische Wahl, hätte aber durchaus mit etwas mehr Liebe und weiteren Details aufgepimpt werden können. Bild: William Saliba Die Aufschrift des Shirts von Vetements indiziert es: «Stop copying me» – ob Marcus Thurams Look würdig ist, um kopiert zu werden? Die mit Perlen und Pailletten verzierte Jacke von Miu Miu ist ein glänzendes Stück, geht aber neben dem Print-Shirt und der auffälligen Cap etwas unter. Bild: imago images 1042663043 Mit Denim reitet man gerade auf der Trendwelle. Das tut auch Benjamin Pavard mit seiner Jeansjacke. Die feiert ihren gebührenden Auftritt an dem 27-Jährigen, da er sonst auf eher zurückhaltendere Kleidungsstücke setzt. Die olivgrüne Hose, Sneakers und das Basic-Shirt geben dem Herzstück des Looks die Aufmerksamkeit. Bild: IMAGO/PanoramiC Allen Grund zum Strahlen hat Aurélien Tchouaméni, denn auch seine Outfitwahl strahlt und sticht heraus. Die rockige Lederjacke von Vanson Leathers ist das Herzstück und ein echtes Hingucker-Stück. Bild: IMAGO/PanoramiC Die verfranste, schwarze Jeans lenken nicht gross ab und belassen das Augenmerk auf dem Highlights des Looks. Nur die klobigen Schuhe lenken etwas ab. Doch das tut der Gesamtansicht nichts ab. Bild: IMAGO/PanoramiC So cool sehen Frankreichs Nati-Stars aus, wenn sie einrücken Im abgestimmten Zweiteiler-Look bestehend aus Shacket und Hose taucht Warren Zaïre-Emery auf. Dazu kombiniert er lässig farblich passende Sneakers und ein Basic-Shirt, mit dem man nie etwas falsch machen kann. Der Oversize-Schnitt seiner Hose liegt dabei voll im Trend, denn zurzeit sind keine massgeschneiderten Outfits, sondern mehr XXL und entspannte Lässigkeit angesagt. Bild: IMAGO/PanoramiC Daumen hoch: In den soften Beige-Tönen macht der 18-jährige Mittelfeldspieler alles richtig. Bild: IMAGO/PanoramiC Auf einen ähnlichen Stil setzt Innenverteidiger Dayot Upamecano – auch er wählt alles Ton in Ton und hält sich an einen Monochrome-Style in gedecktem Beige. Das Set des 25-Jährigen ist dabei aus leichterem Stoff gemacht und wirkt darum auch etwas frühlingshafter. Auch er streckt den Daumen nach oben und gibt das Go für seinen Look. Bild: IMAGO/PanoramiC Lucas Hernández weiss um die Kraft eines All-Black-Looks und setzt mit heller Mütze und beigen High-Top-Turnschuhen Akzente. Zwar sind Schwarz-Weiss-Kontraste gerade der letzte Schrei, bei der Wahl des Sneakersmodell hätte der Abwehrspieler aber trotzdem mehr ins Schwarze treffen können. Bild: IMAGO/PanoramiC Und Lucas Hernández bleibt nicht alleine mit seinem Wissen: Kylian Mbappé erscheint ebenfalls gekleidet in der Nichtfarbe Schwarz von Kopf bis Fuss. Die lockere Funktionshose kombiniert er zur sportlichen Shelljacke und kreiert einen lässigen Alltagslook, den er mit einer schicken Reisetasche kombiniert. Bild: Isolierte ShelljackeIMAGO/PanoramiC Abrunden tut der französische Starkicker den eintönigen Look mit einer coolen Sonnenbrille aus seiner Kollektion von Oakley. Die sonst so sportliche Brillenmarke hat damit ein echtes Hinguckerstück kreiert. Bild: IMAGO/PanoramiC Mit einer Collegejacke macht Mann nie viel falsch. Vor allem, wenn das gute Stück wie bei Olivier Giroud aus dem Designhaus Givenchy stammt. Die grosse Logoaufschrift zieht die Blicke auf sich. Bild: IMAGO/PanoramiC Auch beim Rest setzt der Mittelstürmer auf Lässigkeit. Die Jeans könnten zwar etwas lockerer sitzen. Bild: IMAGO/PanoramiC Logo-Plakaterei auch bei Randal Kolo Muani. Der 25-Jährige zeigt seine Liebe zu Louis Vuitton ganz deutlich. Nicht nur die zweifarbige Collegejacke aus Leder und Stoff, sondern auch das Cap stammen aus dem Designerhaus. Bild: IMAGO/PanoramiC Youssouf Fofana muss sich definitiv nicht hinter seiner Sonnenbrille von Prada mit den gelb getönten Gläsern verstecken. Er tritt als echtes Fashion-Ass auf und kombiniert zur grünen Hingucker-Jacke von Louis Vuitton eine orange Micro-Bag von Jacquemus. Letztere sind trotz ihrer kleinen Grösse gerade eine grosse Sache in der Mode für Männer. Bild: IMAGO/PanoramiC Brille auf – Jonathan Clauss' Outfit lässt sich sehen. Denn der 31-jährige Fussballspieler ist modisch betrachtet ein echter Hingucker. Die bunte Shacket, deren Style an Patchwork erinnert, setzt er zu einer trendigen Cargohose in Szene. Die Sneakers im Running-Style passen vorzüglich dazu. Bild: IMAGO/PanoramiC Die Halskette von Van Cleef & Arpels erlebt derzeit gerade ein Hoch und gibt dem sonst eher lockeren Look von Clauss einen eleganten Twist. Bild: IMAGO/PanoramiC Ein klarer Farbakzent setzt Antoine Griezmann mit seiner knallig blauen Übergangsjacke. Unter den kurzen Ärmeln schaut der schwarze Stoff des eleganten Rollkragenpullis raus, der zu der eher sportlichen Jacke einen schicken Stilbruch generiert. Bild: IMAGO/PanoramiC Hut ab, Jules Koundé! Der Look des Innenverteidigers wird sicher nicht übersehen. Gleich mehrere Trends aus der Männermode nimmt er auf: Denim, Workwear und Stiefel. Zwar sind es bei letzteren mehr Military Boots oder Reiterstiefel und weniger Astronautenfussbekleidung, denen Tribut gezollt wird, trotzdem gibt es schon mal einen Punkt für diese mutige Kombination. Bild: IMAGO/PanoramiC Doch alles in allem ist das Outfit von Jules Koundé vor allem eins: Ein bisschen zu viel des Guten! Die gelbe Plüschjacke und der passende Hut erinnern an ein Küken, der Bling-Bling-Schmuck an einen Rapper. Der Denim-Zweiteiler ist aber ein echtes Statement und absolut Fashion pur. Bild: IMAGO/PanoramiC Grün war sicherlich eine der Trendfarben des Modejahrs 2023 und wird auch für dieses Jahr weiter als Liebling prophezeit. Mit seinem Shirt aus der Kollaboration von Nike und Off-White setzt Eduardo Camavinga auf die Trendfarbe. Der mit Strasssteinen besetzte Gürtel gibt den Stilbruch zum Sportshirt und der schnellen Brille von Nike. Bild: IMAGO/PanoramiC Alphonse Aréola hält sich an die Devise: Weniger ist mehr! Sein müheloser Look besteht aus Hoodie, beiger Cargohose und schicken Schmuckstücken. Bild: IMAGO/PanoramiC Nicht minder entspannt zeigt sich Adrien Rabiot, der aber mit der Farbwahl seines Hoodies heraussticht. Er zeigt sich im rosa Pulli und zieht darüber ein sportliches Gillet. Bild: IMAGO/PanoramiC Moussa Diaby hält sich an Basic. Ein weisses T-Shirt zur schwarzen Hemdjacke – eine schlichte Kombination. Bild: IMAGO/PanoramiC Elegant und sportlich zugleich schreitet Ousmane Dembélé dahin. Die gedeckten Töne und glatten Stoffe verleihen dem Look eine schicke Note. Bild: IMAGO/PanoramiC Der 26-Jährige geht auf Nummer sicher und kreiert nicht zu viel Aufregung in seinem Outfit. Mit der Anzugshose, dem Basic-Shirt und der Übergangsjacke im Varsity-Schnitt setzt er auf einen stimmigen Look. Bild: IMAGO/PanoramiC Sportlich durch und durch geht William Saliba dahin. Der beigefarbene Trainingsanzug des 22-Jährigen ist eine praktische Wahl, hätte aber durchaus mit etwas mehr Liebe und weiteren Details aufgepimpt werden können. Bild: William Saliba Die Aufschrift des Shirts von Vetements indiziert es: «Stop copying me» – ob Marcus Thurams Look würdig ist, um kopiert zu werden? Die mit Perlen und Pailletten verzierte Jacke von Miu Miu ist ein glänzendes Stück, geht aber neben dem Print-Shirt und der auffälligen Cap etwas unter. Bild: imago images 1042663043 Mit Denim reitet man gerade auf der Trendwelle. Das tut auch Benjamin Pavard mit seiner Jeansjacke. Die feiert ihren gebührenden Auftritt an dem 27-Jährigen, da er sonst auf eher zurückhaltendere Kleidungsstücke setzt. Die olivgrüne Hose, Sneakers und das Basic-Shirt geben dem Herzstück des Looks die Aufmerksamkeit. Bild: IMAGO/PanoramiC Allen Grund zum Strahlen hat Aurélien Tchouaméni, denn auch seine Outfitwahl strahlt und sticht heraus. Die rockige Lederjacke von Vanson Leathers ist das Herzstück und ein echtes Hingucker-Stück. Bild: IMAGO/PanoramiC Die verfranste, schwarze Jeans lenken nicht gross ab und belassen das Augenmerk auf dem Highlights des Looks. Nur die klobigen Schuhe lenken etwas ab. Doch das tut der Gesamtansicht nichts ab. Bild: IMAGO/PanoramiC

Wenn Fussballspieler in Privatkleidern auftauchen, sorgt das nicht selten für Blitzlichtgewitter. Gerade schlug Frankreichs Nationalmannschaft in Clairefontaine auf, wo die Spieler in coolen Alltagslooks einrückten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nati-Spieler Frankreichs zeigen sich stilsicher.

Manch einer ihrer Alltagslooks könnte direkt auch an der Pariser Fashion Week getragen werden.

Kylian Mbappé zeigt sich im lässigen All-Black-Look, Youssouf Fofana setzt auf eine orange Micro-Bag. Mehr anzeigen

Sobald die Spieler abseits vom Feld im Alltagslook auftauchen, schaut die Fussballwelt genauer hin. Denn schliesslich ist es ein ungewohnter und auch seltener Anblick. So am Montag geschehen, als die Französische Nationalmannschaft den kurzen Weg vom Auto zum National Football Center in Clairefontaine zum Laufsteg machte.

Man könnte meinen, sie kommen gerade von der Paris Fashion Week, wenn man nicht wüsste, dass diese bereits am 5. März 2024 zu Ende ging. Ob sich der ein oder andere von den Looks dort inspirieren lassen hat, sei dahingestellt – einen coolen Auftritt in ihren lockeren Streetstyleoutfits legen sie auf jeden Fall hin.

Stilsichere Nationalmannschaft

Während Kylian Mbappé gekonnt auf einen simplen All-Black-Look setzt, den er mit der Sonnenbrille aus seiner Kollektion für Oakley aufwertet, zeigt sich Youssouf Fofana mit einer orangen Micro-Bag, die in der Mode für Männer gerade total angesagt ist.

Ob wie William Saliba sportlich, Ousmane Dembélé elegant oder Aurélien Tchouaméni einfach nur mega cool – eines haben die Spieler der Französischen Nationalmannschaft gemeinsam: Sie beweisen fast querdurch Stilsicherheit. Und zwischendurch auch Mut zum Gewagten.

Mehr Videos aus dem Ressort