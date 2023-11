Yann Sommer elegant, Granit Xhaka mit Stilbruch

So stylish sind die Privatlooks der Nati-Stars Noah Okafor setzt auf einen Monochrome-Style in soften Beige-Tönen. Dazu gibt es eine Kosmetiktasche mit Monogramm von Louis Vuitton, die anscheinend zu schön ist, um im Koffer verstaut zu werden. Damit liegt der Fussballer voll im Trend, denn Handtaschen für den Mann sind derzeit ein grosses Thema. Bild: Keystone Ähnliche Fashion-Vibes bei Granit Xhaka, der zum Hoodie aber auf einen Stilbruch setzt, indem er zum sportlichen Piece eine Chino-Hose trägt. Dazu gibt es schwarze Ledersneaker mit weisser Sohle und einen Louis Vuitton-Monogramm-Rucksack. Bild: Keystone Kapuze über den Kopf und ab ins Hotel. Bei Zeki Amdouni geht es eher praktisch zu und her. Und ja, der Hoodie ist und bleibt der absolute Allrounder in der Herrengarderobe. Bild: Keystone Xherdan Shaqiri ist modisch betrachtet eher unauffällig unterwegs. Zur Übergangs-Trucker-Jacke gibt es eine tannengrüne Hose. Bild: Keystone Dagegen sieht Yann Sommers Schwarz-Monochrome-Look samt langem Mantel ganz schön elegant aus. Bild: Keystone Auch Fabian Schär weiss um die Macht eines All-Over-Looks in Schwarz und setzt ebenfalls auf einen schwarzen Mantel. Vom Regen bei seiner Ankunft am Mövenpick Hotel in Basel ist der Abwehrspieler unbeeindruckt. Bild: Keystone Klar, mit den angesagten Nullerjahren, die die Mode derzeit prägen, sind auch die Cargopants zurück. Ruben Vargas trägt das Utility-Piece zum Hoodie für einen komplett lässigen Look. Bild: Keystone Bei Edimilson Fernandes gibts ebenfalls Nullerjahren-Vibes dank einer mit Reissverschlüssen verzierten Cargohose, die er zum Puffer Jacket trägt. Angesagt ist auch die Crossbody Bag für den Mann. Bild: EPA Strahlendes Lächeln, strahlender Look bei Ulisses Garcia. Der Fussballer setzt auf einen Opa-Cardigan zur schwarzen Hose und auf eine Schiebermütze von Prada. Der Trend hat einen Namen: Old Money Style, auch bekannt als Preppy Style. Darunter versteht man klassisch elegante Kleidungsstücke, die nachhaltig sind und eben an Opas Look erinnern. Also 100 Punkte für Garcia. Bild: Keystone Lässig auf ganzer Linie: Eray Coemerts Hoodie-Outfit geht bei all den vorher genannten Styles fast unter. Doch das wäre ohne sein Schuhwerk in Betracht zu ziehen. Der Spieler setzt nämlich auf camelfarbene Slipper von Ugg, die auch glatt als Hausschuhe durchgehen könnten. Bild: Keystone So stylish sind die Privatlooks der Nati-Stars Noah Okafor setzt auf einen Monochrome-Style in soften Beige-Tönen. Dazu gibt es eine Kosmetiktasche mit Monogramm von Louis Vuitton, die anscheinend zu schön ist, um im Koffer verstaut zu werden. Damit liegt der Fussballer voll im Trend, denn Handtaschen für den Mann sind derzeit ein grosses Thema. Bild: Keystone Ähnliche Fashion-Vibes bei Granit Xhaka, der zum Hoodie aber auf einen Stilbruch setzt, indem er zum sportlichen Piece eine Chino-Hose trägt. Dazu gibt es schwarze Ledersneaker mit weisser Sohle und einen Louis Vuitton-Monogramm-Rucksack. Bild: Keystone Kapuze über den Kopf und ab ins Hotel. Bei Zeki Amdouni geht es eher praktisch zu und her. Und ja, der Hoodie ist und bleibt der absolute Allrounder in der Herrengarderobe. Bild: Keystone Xherdan Shaqiri ist modisch betrachtet eher unauffällig unterwegs. Zur Übergangs-Trucker-Jacke gibt es eine tannengrüne Hose. Bild: Keystone Dagegen sieht Yann Sommers Schwarz-Monochrome-Look samt langem Mantel ganz schön elegant aus. Bild: Keystone Auch Fabian Schär weiss um die Macht eines All-Over-Looks in Schwarz und setzt ebenfalls auf einen schwarzen Mantel. Vom Regen bei seiner Ankunft am Mövenpick Hotel in Basel ist der Abwehrspieler unbeeindruckt. Bild: Keystone Klar, mit den angesagten Nullerjahren, die die Mode derzeit prägen, sind auch die Cargopants zurück. Ruben Vargas trägt das Utility-Piece zum Hoodie für einen komplett lässigen Look. Bild: Keystone Bei Edimilson Fernandes gibts ebenfalls Nullerjahren-Vibes dank einer mit Reissverschlüssen verzierten Cargohose, die er zum Puffer Jacket trägt. Angesagt ist auch die Crossbody Bag für den Mann. Bild: EPA Strahlendes Lächeln, strahlender Look bei Ulisses Garcia. Der Fussballer setzt auf einen Opa-Cardigan zur schwarzen Hose und auf eine Schiebermütze von Prada. Der Trend hat einen Namen: Old Money Style, auch bekannt als Preppy Style. Darunter versteht man klassisch elegante Kleidungsstücke, die nachhaltig sind und eben an Opas Look erinnern. Also 100 Punkte für Garcia. Bild: Keystone Lässig auf ganzer Linie: Eray Coemerts Hoodie-Outfit geht bei all den vorher genannten Styles fast unter. Doch das wäre ohne sein Schuhwerk in Betracht zu ziehen. Der Spieler setzt nämlich auf camelfarbene Slipper von Ugg, die auch glatt als Hausschuhe durchgehen könnten. Bild: Keystone

Die Fussballwelt schaut gern genauer hin, wenn sich die Sportler in Privatoutfits zeigen – so wie diese Woche beim Eintreffen im Mannschaftshotel in Basel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag fand das Einrücken für die anstehende Nationalmannschaftspause an.

Unsere Nati-Stars trafen sich im Hotel in Basel und erschienen in stylischen Privatoutfits.

Während Yann Sommer und Fabian Schär auf Eleganz setzen, glänzen Vargas, Okafor und Garcia mit gewagten Styles. Mehr anzeigen

Wenn die Spieler in die Nationalmannschaft einrücken, bevor es für das Spiel in der EM-Qualifikation gegen Israel nach Budapest geht, schaut die Fussballwelt genau hin. Ein Fashion-Blick lohnt sich allemal, wenn die Nati-Stars in Privatoutfit im Teamhotel im verregneten Basel aufkreuzen.

Es war zwar nur ein kurzer Weg vom Auto ins Hotel, doch dieser war für die Fotografen lang genug, um Schnappschüsse der Spieler in ihren Privatlooks zu machen. Und die Outfits haben es in sich, wie du in der Bildergalerie oben sehen kannst.

Vom Slipper bis Opa-Cardigan

An Fashion-Mut fehlt es den Herren jedenfalls nicht. Während Yann Sommer einen eleganten Monochrome-Look in Schwarz samt langem Mantel trug, gab es auch aufregende Akzente, wie eine Designer-Schiebermütze aus Nylon und einen orangefarbenen Opa-Cardigan bei Ulisses Garcia oder Slipper, die als Hausschuhe durchgehen könnten, gesehen bei Eray Cömert. Als Accessoire gab’s zum Monochrome-Outfit sogar eine Kosmetiktasche. Und ja, das Ganze sieht ziemlich lässig aus.