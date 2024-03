Oversize-Blazer, wie ihn hier Influencerin Hilda Sigurdsson trägt, passen zum aktuell angesagten Business-Casual-Style. Instagram/hildasigurdsson

Im Frühling ist es oft noch zu kühl, um ganz auf eine Jacke zu verzichten, aber schon zu warm für dicke Wintermäntel. Dann kommen Übergangsjacken zum Einsatz, die zum trendy Begleiter werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Frühling tragen wir Übergangsjacken, und das nicht nur funktionshalber, sondern auch als Fashion-Statements.

Angesagt ist in der anstehenden Saison besonders der Oversize-Blazer, der ein Keyelement des aktuell angesagten Business-Casual-Looks darstellt.

Evergreens wie Leder- und Jeansjacke sind ebenfalls beliebte Begleiter.

Ausserdem lieben wir im Frühling Bouclé- und Cropped-Modelle. Mehr anzeigen

Der Frühling ist die Zeit des Dazwischen. Zwischen Warm und Kalt. Modetechnisch weiss man nie so recht, was anziehen. Am Morgen ist es noch frisch und tagsüber heizt es ganz schön auf. Wenn man aus dem Haus geht, braucht man noch eine Jacke und nachmittags könnte man auch ganz gut ohne auskommen.

Und dann kommen sie zum Einsatz: Sogenannte Übergangsjacken, die nicht so dick wie unsere Wintermäntel sind, aber wärmer halten als nur ein Pulli oder ein Hemd. Wir lieben sie, weil sie jede Saison aufs Neue in allen Formen und Farben daherkommen. Lange schon tragen wir sie nicht mehr nur funktionshalber, sondern sind sie auch ein echtes Fashion-Statement und runden einen jeden Look ab.

Auf den Laufstegen dominierte gerade deutlich der Business-Casual-Look. Dies zieht sich auch in Sachen Übergangsjacken weiter. Dort feiern wir Oversize-Blazer gerade total ab. Aber auch Klassiker wie Leder- oder Jeansjacken freuen sich in diesem Frühling an grosser Beliebtheit. Das sind die fünf wichtigsten Jacken-Trends für die anstehende Saison:

1. Trend: Oversize-Blazer

Gerade kriegen wir vom Business-Casual-Look einfach nicht genug. Heisst, wir lieben es, elegante Teile aus der Büromode mit lässigen Pieces zu kombinieren. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Blazer. Am besten im Oversize-Schnitt.

Gross und weit soll er sein – damit passt auch alles Mögliche drunter. Und macht ihn zum perfekten Begleiter an Tagen, wo wir nicht ganz wissen, was wir tragen sollen, weil das Wetter so unbeständig ist. Der Zwiebellook ist im Frühling die Lösung. Unter dem Blazer tragen wir ein Top, langärmliges Shirt oder eine Bluse. Damit wir auch sicher genug warm haben, schadet es nicht, einen Pulli locker über die Schultern zu werfen. Das schaut nicht nur fancy aus, sondern rettet uns auch an kühleren Abenden.

1. Trend: Oversized-Blazer Beiger Oversize-Blazer aus Wolle von & Other Stories für 299 Franken. Bild: stories.com Weit geschnittener Kurzmantel von Armedangels für 169 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Weiter Blazer mit Reverskragen und Schulterpolstern in Grau von Zara für rund 70 Franken. Bild: zara.com 1. Trend: Oversized-Blazer Beiger Oversize-Blazer aus Wolle von & Other Stories für 299 Franken. Bild: stories.com Weit geschnittener Kurzmantel von Armedangels für 169 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Weiter Blazer mit Reverskragen und Schulterpolstern in Grau von Zara für rund 70 Franken. Bild: zara.com

2. Trend: Bouclé-Modelle

Schick ist auch diese Übergangsjacke: Bouclé-Modelle sind gerade der letzte Schrei und bringen edle Chanel-Vibes in den Alltag. Die Jacken aus dem typischen Schlingen-Stoff sind charakteristisch für das Luxuslabel. Es war das Jahr 1954, als Coco Chanel zum ersten Mal eine Bouclé-Jacke designte, die später einmal zum Kennzeichen des Modehauses und der Inbegriff für pure Eleganz werden sollte.

Bei diesem Trend spielt es keine Rolle, in welcher Farbe wir die guten Stücke tragen. Goldene Knöpfe runden den angesagten Look ab. Lange Zeit als damenhaft abgetan, werden die Jacken im Chanel-Stil im Frühling zu Jeans kombiniert – das ergibt einen angesagten Stilbruch. Dazu Turnschuhe oder Ballerinas, und der Look ist perfekt!

2. Trend: Bouclé-Modelle Rosafarbener Blazer aus Bouclé von H&M für etwa 80 Franken. Bild: hm.com Karierte Bouclé-Jacke mit Pailletten- und Kristallverzierung von Self-Portrait für 583 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Weisses Bouclé-Modell von Sandro für 559 Franken, via Globus. Bild: globus.ch 2. Trend: Bouclé-Modelle Rosafarbener Blazer aus Bouclé von H&M für etwa 80 Franken. Bild: hm.com Karierte Bouclé-Jacke mit Pailletten- und Kristallverzierung von Self-Portrait für 583 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Weisses Bouclé-Modell von Sandro für 559 Franken, via Globus. Bild: globus.ch

3. Trend: Lederjacken

Sie sind schon seit jeher unsere treuen Begleiter und lassen uns auch in der anstehenden Saison nicht im Stich: Die Rede ist von Lederjacken, die wir jetzt besonders gern in klassischem Braun oder Schwarz haben. Das lässt sich auch am einfachsten zu allem stylen.

Schnittmässig gilt Oversize auch bei Bikerjacke gerade als das A und O der Stunde. Ganz lässig finden wir auch Modelle im Stil von College-Jacken.

Generell gilt: Der Kauf einer guten Lederjacke ist eine Investition fürs Leben, denn die guten Stücke können praktisch das ganze Jahr über und einfach zu jedem Look getragen werden. Kein Teil ist so vielseitig kombinierbar wie unsere geschätzte Bikerjacke. Ob zur Jeans und mit Sneakers oder zum herzigen Blumenkleid mit Ballerinas – derbe Stilbrüche sind erlaubt und gern gesehen.

3. Trend: Lederjacken Beschichtete Jacke von H&M für circa 70 Franken. Bild: hm.com Khakifarbene kurze Bikerjacke von Pull&Bear für rund 55 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Braune Leder-Bomberjacke von Mango für etwa 170 Franken. Bild: mango.com 3. Trend: Lederjacken Beschichtete Jacke von H&M für circa 70 Franken. Bild: hm.com Khakifarbene kurze Bikerjacke von Pull&Bear für rund 55 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Braune Leder-Bomberjacke von Mango für etwa 170 Franken. Bild: mango.com

4. Trend: Denimjacken

Auch mit der Jeansjacke ist es so eine Sache – sie wird gekauft, um zu bleiben. Und sie vermittelt einem dieses ganz spezielle Gefühl: Sobald wir die Denimjacke aus der Ecke holen und überziehen, fühlt es sich nach Frühling an.

Ausserdem lässt sie sich einfach zu allem kombinieren. Zu einer Jeans sorgen wir für einen angesagten Double-Denim-Look, mit einem luftigen Sommerkleid getragen, schaut der Style romantisch und verspielt aus. Am liebsten haben Modeprofis diese Saison dunkle Variationen, aber auch helle Modelle sind angesagt. Wer es ganz ausgefallen mag, wählt ein Stück mit besonderen Details wie Fransen oder Stein-Verzierungen.

4. Trend: Denimjacken Jeansjacke mit Reissverschluss von Alaïa für 1'157 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Weisse Jeansjacke mit Raffung von & Other Stories für 139 Franken. Bild: stories.com Denimjacke mit Umlegekragen und Seitentaschen von Zara für rund 60 Franken. Bild: zara.com 4. Trend: Denimjacken Jeansjacke mit Reissverschluss von Alaïa für 1'157 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Weisse Jeansjacke mit Raffung von & Other Stories für 139 Franken. Bild: stories.com Denimjacke mit Umlegekragen und Seitentaschen von Zara für rund 60 Franken. Bild: zara.com

5. Trend: Cropped-Schnitt

Jacken im Cropped-Schnitt haben es uns angetan. Dieser Trend ist kurz geschnitten und lässt sich besonders gut zu High-Waist-Hosen oder -Röcken tragen.

Ob nun als Denim-, Blazer- oder Puffer-Version, das spielt keine Rolle. Grosser Beliebtheit erfreuen sich kurze Trenchcoat-Ausführungen, die einen schicken Twist in den Alltag bringen. Aber auch gekürzte Blazer sind gerade heiss begehrt und sorgen ebenfalls für etwas Glamour bei jedem Look!

5. Trend: Cropped-Schnitt Kurze Cabanjacke aus Twill von H&M für rund 48 Franken. Bild: hm.com Schwarze Cropped-Jacke mit Cut-Outs von COS für 179 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Leichte Jacke im Cropped-Schnitt und in Khaki von Elleme für 600 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch 5. Trend: Cropped-Schnitt Kurze Cabanjacke aus Twill von H&M für rund 48 Franken. Bild: hm.com Schwarze Cropped-Jacke mit Cut-Outs von COS für 179 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Leichte Jacke im Cropped-Schnitt und in Khaki von Elleme für 600 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch

