Hilfe, grüne Haare: Das solltest du beachten bevor du in den Pool springst Besonders Blondinen sind davon betroffen: Nach dem Besuch im Pool sind die Haare plötzlich grün. Was du präventiv machen kannst, damit das nicht passiert, erfährst du im Video. 12.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Haare werden nach dem Pool plötzlich grün – das kann tatsächlich passieren.

Besonders bei blonden Menschen – oder bei frisch blondierten Haaren – kommt das oftmals vor.

Der Chlorgehalt im Wasser ist daran nicht schuld, sondern das Kupfer und der Schmutz im Wasser. Diese lösen eine chemische Reaktion aus. Mehr anzeigen

Wer kennt es nicht: Es ist heiss und ein Sprung ins kühle Poolwasser ist genau das Richtige. Doch aufgepasst: Es kann sein, dass die blonden Haare danach plötzlich grünlich verfärbt sind.

Das Chlor im Wasser ist jedoch nicht daran schuld. Es wird behauptet, dass alte Kupferrohre oder ein Algenvernichtungsmittel der Grund dafür sind. Klar ist, dass es Stoffe sind, die eine chemische Reaktion im Haar auslösen. Bei blondierten oder aus anderen Gründen porösen Haaren ist die Chance besonders gross.

Muss ich jetzt eine Badekappe tragen?

Nein, natürlich nicht. Es hilft schon, wenn man die eigenen Haare vor dem Poolbesuch mit klarem Wasser richtig durchnässt. Wie Hairstylist Dejan Garz auf TikTok zeigt, kann so kaum noch zusätzliches Chlorwasser von den Haaren aufgesogen werden.

Auch hilfreich ist es, die Haare zusammenzubinden. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, trägt vor dem Badi-Besuch ein Haaröl oder eine Haarmaske auf. Das schützt nicht nur vor dem Wasser, sondern pflegt zusätzlich.

Das kannst du tun, wenn es zu spät ist

Vitamin C Pulver ist der Game-Changer. Falls das gerade zu Hause nicht rumliegt, hilft der Saft von zwei Zitronen, um den Grünstich zu entfernen. Was auch funktioniert, ist Aspirin C. Einfach im Wasser auflösen und vor der Wäsche über die Haare geben.

