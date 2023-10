Der No-Pants-Trend bleibt dank einer roten Strumpfhose

Rote Strumpfhosen sind das Must-have 2023/24 Die italienische Schauspielerin Beatrice Granno setzt an der Elie Saab-Show auf einen Monochrome-Style und beweist, dass sich rote Strumpfhosen perfekt integrieren lassen. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Rot ist diesen Herbst-Winter die dominierende Farbe, rote Strumpfhosen das Must-have schlechthin. Bild: IMAGO/ABACAPRESS J-Pop-Sängerin Ami Suzuki (links) kreuzte an der Mailand Fashion Week in einer roten Netzstrumpfhose mit Muster auf. Bild: Imago Diesen Herbst-Winter sieht die Modewelt Rot. Gern von Kopf bis Fuss wie hier bei Elie Saab. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Für den angesagten Monochrome-Style kommt die rote Strumpfhose wie gerufen. Designer, wie hier Proenza Schouler, wollen die Damen auch nächsten Frühling im roten Beinkleid sehen. Bild: IMAGO/Avalon.red Vorreiterin Prinzessin Diana wusste schon in den 80ern, wie der Style gelingt. Sie schuf dank roter Strumpfhosen einen gewagten Monochrome-Look, als sie im April 1985 mit Prinz Charles eine restaurierte Kirche in Florenz besuchte. Bild: Getty Images Auch der No-Pants-Trend bleibt uns diesen Herbst-Winter erhalten, wie uns hier Jason Wu zeigt. Bild: IMAGO/Sipa USA Rot setzt sich auch bei den Herren im All-Over-Look durch. Salvatore Ferragamo stylt immerhin Schwarz und Weiss zum Look. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Eine Prise Mut brauchst du für den Style auf jeden Fall. Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu, bekannt aus «Emily in Paris» setzt auf Rot All Over, doch bringt senffarbene Akzente ins Spiel, als sie die Roger Vivier-Show in Paris besucht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Rote Strumpfhosen sind das Must-have 2023/24 Die italienische Schauspielerin Beatrice Granno setzt an der Elie Saab-Show auf einen Monochrome-Style und beweist, dass sich rote Strumpfhosen perfekt integrieren lassen. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Rot ist diesen Herbst-Winter die dominierende Farbe, rote Strumpfhosen das Must-have schlechthin. Bild: IMAGO/ABACAPRESS J-Pop-Sängerin Ami Suzuki (links) kreuzte an der Mailand Fashion Week in einer roten Netzstrumpfhose mit Muster auf. Bild: Imago Diesen Herbst-Winter sieht die Modewelt Rot. Gern von Kopf bis Fuss wie hier bei Elie Saab. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Für den angesagten Monochrome-Style kommt die rote Strumpfhose wie gerufen. Designer, wie hier Proenza Schouler, wollen die Damen auch nächsten Frühling im roten Beinkleid sehen. Bild: IMAGO/Avalon.red Vorreiterin Prinzessin Diana wusste schon in den 80ern, wie der Style gelingt. Sie schuf dank roter Strumpfhosen einen gewagten Monochrome-Look, als sie im April 1985 mit Prinz Charles eine restaurierte Kirche in Florenz besuchte. Bild: Getty Images Auch der No-Pants-Trend bleibt uns diesen Herbst-Winter erhalten, wie uns hier Jason Wu zeigt. Bild: IMAGO/Sipa USA Rot setzt sich auch bei den Herren im All-Over-Look durch. Salvatore Ferragamo stylt immerhin Schwarz und Weiss zum Look. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Eine Prise Mut brauchst du für den Style auf jeden Fall. Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu, bekannt aus «Emily in Paris» setzt auf Rot All Over, doch bringt senffarbene Akzente ins Spiel, als sie die Roger Vivier-Show in Paris besucht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Diesen Herbst-Winter sehen die Designer Rot und wollen die Damen am liebsten von Kopf bis Fuss in die Farbe hüllen. Gleichzeitig heissen sie die rote Strumpfhose willkommen. Hot or not?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rot ist die Trendfarbe im Herbst-Winter 2023/24.

Die Farbe kommt im Monochrome-Look besonders stylish daher.

Die rote Strumpfhose wird zum Must Have.

Prinzessin Diana trug das Modell schon in den 80ern. Mehr anzeigen

Bei roten Strumpfhosen oder besser gesagt, bei farbigen Strumpfhosen im Allgemeinen, hört der Spass sogar bei modebegeisterten Girls auf. Zumindest bis heute.

Während beige Strumpfhosen in die Kategorie Fashion-Fauxpas fallen – es sei denn, man heisst Prinzessin Catherine oder zählt zu einer Königsfamilie – werden farbige Modelle mit niedlicher, verspielter Kinderkleidung assoziiert. Und darin besteht das erste Problem, denn welche erwachsene Frau möchte bitte niedlich oder gar lustig wirken?

Die wenigsten. Der Graben zwischen Fashion und der farbigen Strumpfhose ist also gross. Die farbigen Modelle auf stylishe Art und Weise in den Alltag zu integrieren oder gar bürotauglich zu stylen, muss gewiss geübt sein.

Strumpfhosenhersteller arbeiten nicht nur auf Hochtouren daran, mehr Nachhaltigkeit in die Strumpfhosenwelt zu bringen, sondern so scheint es, auch daran, farbige Modelle an die Frau zu bringen. Denn wenn sich die Bäume rot färben, tauchen immer wieder Varianten in Pink, Lila, Magenta, Kieferngrün und Senfgelb im Handel auf.

Trotzdem hält sich das Frauenbein diesbezüglich bedeckt und bevorzugt klassisches Schwarz, dafür aber in verschiedenen DEN-Stärken. Gern auch mal gemustert – dank Polka Dots, Karos, Horoskop-Zeichen oder als Netzvariante.

«No Pants»-Trend auch im Herbst

Nun, gute News, was die Erweiterung des Sortiments betrifft: Diesen Herbst-Winter 2023/24 könnte der Durchbruch des farbigen Beinkleides sein.

Dies liegt einerseits daran, dass die Modewelt gerade dem No-Pants-Trend verfallen ist, bei dem das Unterteil einfach weggelassen wird. Richtig gehört, angesagte Girls gehen sogar in Unterhose zum Blazer aus dem Haus.

Propagiert wurde der Trend vor allem durch Miuccia Prada. Doch klar, mit den bevorstehenden kühleren Tagen muss eine Strumpfhose her, um den Style weiterhin realisieren zu können.

Stilikone Diana trug schon die rote Strumpfhose

Um genau zu sagen, muss eine rote Strumpfhose her. Richtig, die, die seit 1995 Bestandteil der Austrian Airlines Uniform ist und immer wieder innerhalb des Unternehmens, aber auch ausserhalb für kontroverse Diskussionen sorgt. 2015 wurden die Mitarbeiterinnen sogar zur Abstimmung gebeten. Das Ergebnis: Das Markenzeichen der Airline durfte bleiben.

Doch die rote Strumpfhose hatte schon in den 80ern einen grossen Siegeszug. Dank keiner anderen als Prinzessin Diana. Die Stilikone setzte sie insbesondere ein, um Monochrome-Outfits zu realisieren und bewies mehr denn je Stilsicherheit. Sie liebte den Look so sehr, dass sie 1985 nicht davor zurückschreckte, ihre Beine in einer Kirche in der Signalfarbe zu hüllen.

Mit Prinz Charles besuchte sie damals eine restaurierte Kirche in Florenz und wählte einen Monochrome-Look, bestehend aus einem überlangen Blazer und einem Midi-Rock, ein Shirt mit Polka-Dots und an den Füssen Pumps, ebenfalls rot. Den Look siehst du oben in der Bildergalerie.

Rot, die dominierende Farbe 2023

An den Fashion-Shows für diesen Herbst-Winter war die Signalfarbe sehr präsent. Valentino kehrt nach einem Pink-Abschwenker zu seinem klassischen Rot zurück und zeigt es als Farbakzent im Look oder Silhouetten ganz in Rot, die durch schwarze Lederaccessoires oder schwarze Krawatten unterbrochen sind.

Insgesamt bevorzugen die Designer die Farbe allerdings im Monochrome-Look, wie etwa Salvatore Ferragamo, der uns pures Rot beschert und nicht nur seine Models von Kopf bis Fuss in Rot hüllte, sondern sie noch dazu über einen rotfarbenen Teppich laufen liess. Für einen Rot-Overload, der allerdings wahnsinnig elegant daherkommt.

Und siehe da, die rote Strumpfhose ist zurück und wirkt so selbstverständlich, dass man sie kaum noch zu hinterfragen wagt. Zum Blazer wird statt eine Hose eben eine Strumpfhose kombiniert. Ganz im Sinne des No-Pants-Trend.

So avanciert die rote Strumpfhose zum Must-have der Saison. Wer Inspiration für den Alltag braucht, kann die Instagram-Konten von Influencern scannen, die dem Trend derzeit verfallen wie die Fliegen.

Mut kann sich lohnen

Deutlich wird, dass der Trend nicht so heikel ist, wie man bis anhin vielleicht meinen konnte. Eine Portion Mut wird benötigt, kann sich aber durchaus lohnen. Besonders stylish wird die Strumpfhose als Teil eines Monochrome-Looks, da sie darin weniger stark auffällt und sich perfekt ins Gesamtbild einfügt.

Und besonders lässig wird ein Outfit, wenn verschiedene Materialien aufeinandertreffen. Warum nicht einen roten Vinyl-Trenchcoat zum Pulloverkleid über eine Strumpfhose stylen?

Spass macht der feurige Trend, der richtig nach Couture aussehen kann, allemal. In der Bildergalerie oben gibt es noch mehr Style-Inspirationen – vom Laufsteg und abseits.

