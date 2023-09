Gisele Bündchen geht ohne Hose aus dem Haus

Gisele Bündchen fiel diese Woche durch einen besonderen Look auf. Das Topmodel liess an der Fashion Week einfach die Hose zu Hause.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gisele Bündchen zeigt Bein in New York – dank No-Pants-Trend.

Der Trend besteht darin, dass nur Oberteil getragen wird.

Bei Miu Miu kommt die Unterhose gross raus – auch bei den Herren. Mehr anzeigen

Dieser Tage ist der Fashion-Zirkus wieder in New York los. Mit von der Partie: Gisele Bündchen. Die Brasilianerin fiel diese Woche durch einen besonderen Look auf und setzte alles auf einen bestimmten Trend.

Sie kreuzte in einer lässigen Oversized-Jeansjacke auf, mit der sie Holz-Plattform-Clogs kombinierte. Aber halt mal, zwischen Jacke und Schuhen fehlt doch etwas ... Oder eben nicht. Dazwischen gab es tatsächlich nur lange, nackte Beine.

Unter der Jacke könnte sie einen Body getragen haben, denn am Dekolleté blitzte ein Stück Stoff hervor.

Somit setzt Bündchen auf den No-Pants-Trend, der derzeit wieder gross herauskommt.

Unterhose statt Hose

Dass der Trend wieder aufploppt, verdanken wir gerade ihr: Miuccia Prada. Die Designerin liess nämlich für die Herbst/Winterkollektion von Miu Miu Models in der guten alten Unterhose über den Laufsteg schreiten. Na gut, mit Grosis Schlüpfer haben die goldfarbenen und glitzernden oder mit dreidimensionalen Blumen verzierten Modelle nicht viel am Hut. Doch die Designerin schreitet nicht vor einfachen Modellen zurück, die pantless also nur zu einem Oberteil oder unter einem Mantel gestylt werden.

Ein Trend für die mutigen Ladies und Gentlemen. Denn ja, auch die Herrenwelt darf sich über sichtbare Slips freuen.

Einen Vorteil hat das Ganze definitiv: Über Kombinationen muss man sich keine grossen Stylinggedanken mehr machen, denn das Unterteil des Outfits steht bereits fest.