Für einmal wirkt nur der Schnitt von Charlènes Bluse unglücklich

Blumenprints, wo man nur hinschaut. Charlène setzte auf Beeren, doch überzeugte am monegassischen Picknick outfitmässig nicht ganz. Bild: Imago/Abacapress

Anlässlich des traditionellen monegassischen Picknicks «U Cavagnëtu» im Parc Princesse Antoinette kommt die ganze Fürstenfamilie zusammen. Dabei stich die geblümte Bluse von Charlène besonders ins Auge.

Am 9. September erschien die monegassische Fürstenfamilie beim traditionellen Picknick «U Cavagnëtu» im Parc Princesse Antoinette.

Albert und Charlène von Monaco sahen laut Medien «harmonisch» aus.

Fürstin Charlène trug eine unschmeichelhafte Longbluse aus Seide mit Beerenmotiv. Mehr anzeigen

Am Wochenende war es wieder einmal Zeit für ein grosses Familienfoto. Gelassen und gut gelaunt trudelten die Mitglieder des Fürstenhauses im Parc Princesse Antoinette ein und genossen die Septembersonne.

Blumen waren für den lockeren – aber dennoch öffentlichen – Auftritt bei den Damen das Muster der Wahl. Charlotte Casiraghi, die Tochter von Caroline von Hannover, entzückte in einem Volants-Dress mit abstraktem Blumenprint aus der Resort-Kollektion 2020 des französischen Modehauses.

Albert II. und Charlène, die sich in den letzten Wochen immer wieder zusammen zeigten, glänzten auch mit diesem öffentlichen Auftritt, der als «harmonisch» in den Medien bezeichnet wird.

Outfitmässig sah es bei der Fürstin etwas «stachelig» aus. Was im ersten Moment wie ein Blumenprint aussieht, ist eigentlich ein Beeren-Dessin. Am unteren Teil der Bluse befindet sich ein grösseres Ethno-Muster.

Sonst überzeugt sie durch cleane Looks

Insgesamt überzeugt Charlène mit dieser Seiden-Longbluse von Etro, die zirka 1000 Franken kostet, nicht. Die Bluse hat eine gerade Passform, was Charlène dazu bewogen hat, ihre Taille durch einen Ledergürtel zu betonen. Doch das geht in die Hose. Denn apropos Hose: das weit geschnittene Modell, das sie darunter trägt, gibt ihrer Silhouette eine kastige Form. Und auch das kleine Muster schmeichelt der Fürstin weniger, lässt sie gar älter wirken.

Dabei überzeugt uns die Fürstin sonst modisch auf ganzer Linie. Insbesondere, wenn sie edle, cleane und minimalistische Looks wählt, sorgt sie immer wieder regelrecht für Furore.

Doch warum wählte Charlène gerade diesen Look? Sicherlich wollte Charlène sich einerseits den anderen Damen, die auf Blumenprints setzten, mit ihrem Natur-Dessin anpassen und zum Picknick einen Sommerlook an den Tag legen. Denn auch wenn es sich um einen öffentlichen Auftritt handelte, geht es bei dem Anlass für die Anwesenden darum, sich natürlich und so gut es geht, ungestellt zu zeigen. Eine lockere Seite der sonst so perfekten, manchmal steif daherkommenden Royals darzustellen.