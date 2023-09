Charlène lächelt die Trennungs-Gerüchte im felsenfesten Look weg

Charlène im Style-Check: Ganz schön mutig für einen Royal Charlène von Monaco ist für ihre Wandelbarkeit in Sachen Frisur bekannt, doch auch auf Fashion-Ebene überzeugt sie auf ganzer Linie. Sieh dir im Video ein paar unvergessliche Looks der Fürstin an. 06.07.2023

Die Gerüchte rund um eine Krise sind seit ein paar Wochen wieder angeheizt. Das Fürstenpaar von Monaco hat sich nun öffentlich gezeigt. Mitten im Sturm: Charlène und ein felsenfester Look.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charlène und Albert von Monaco trotzen den Gerüchten mit einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt.

Charlène hat einen selbstbewussten Look gewählt, der Stärke ausstrahlen soll.

Sie setzt nicht zum ersten Mal auf einen maskulin-eleganten Style. Mehr anzeigen

Es ist derzeit anstrengend für Charlène von Monaco. Tagtäglich sind sie und ihr Mann Fürst Albert II. mit neuen Schlagzeilen konfrontiert. Immer wieder ein brisantes Thema: ihre Beziehung. Wie gewisse Medien wissen wollen, soll diese bröckeln. Es ist sogar von einem Umzug von Charlène in die Schweiz die Rede.

Gemeinsamer Auftritt

Doch nun gibt es wieder ein gemeinsames öffentliches Foto des Fürstenpaars, vom Palast selbst auf Instagram publiziert. Anlass für den gemeinsamen Auftritt ist der Start des ersten öffentlich-rechtlichen monegassischen Senders TV Monaco. «TV Monaco wird vor allem Programme anbieten, die sich auf vier Themen konzentrieren, die die Identität des Senders ausmachen: Umwelt, Nachrichten, Sport und Lebenskunst», so die offizielle Mitteilung.

Auf dem veröffentlichten Foto zeigen sich Albert und Charlène von Monaco Arm in Arm. Ja, sogar ein zartes Lächeln ist drinnen.

Marlenehose signalisiert Stärke

Der Sturm um eine Ehekrise? Für einen Moment wie weggeblasen.

Für den Auftritt war Charlènes Outfit jedenfalls gut ausgesucht: Sie trug eine elegante, auf der Taille geschnittene Marlenehose in Elfenbeinfarbe, die sie mit einem schwarzen satinierten Top mit V-Ausschnitt kombinierte. Wie so oft, enthüllt der Schnitt ihre Arme, die die ehemalige Profi-Schwimmerin immer gern in Szene setzt. Ihre Pumps greifen das Schwarz im Look wieder auf.

Ein Outfit, das vor allem durch die aus der Herrenmode entlehnte Anzugshose Stärke signalisiert. Charlène zeigt sich selbstbewusst, auch durch ihren maskulinen Kurzhaarschnitt, den sie derzeit braun trägt. Nicht zum ersten Mal setzt Charlène auf einen maskulin-eleganten Style, wie du im Video oben sehen kannst.