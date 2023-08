Diese Stars besitzen eine Birkin Bag aus Krokodilleder Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Tasche, sondern um die teuerste der Welt. Sie heisst Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin und ist von Hermès. Bild: Imago 2015 distanzierte sich Jane Birkin in einer Pressemitteilung von der Tasche aus Krokodilleder. Sie forderte das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Sie prangerte die «grausamen Praktiken» bei der Schlachtung der Tiere an. Bild: AP, Keystone Mit dem hellen Modell aus Krokodilleder, ist Jennifer Lopez schon mehrmals gesichtet worden. Hier trägt sie die Tasche im März 2019 in New York. Bild: imago images / Runway Manhattan Auch Kim Kardashian hat Himalaya-Bags in ihrer Garderobe. Ihre Schwester Khloé Kardashian sowie ihre Mutter Kris Jenner sind auch im Besitz der sündhaft teuren Tasche. Im September 2022 wurde Letztere mit einem schwarzen Modell in New York gesichtet. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Victoria Beckham hat eine ganze Birkin-Bag-Kollektion zu Hause. Darunter leider auch Korokodilsledertaschen, wie diese, die sie 2010 bei Aprilwetter in New York trug. Bild: imago images/Everett Collection Diese Stars besitzen eine Birkin Bag aus Krokodilleder Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Tasche, sondern um die teuerste der Welt. Sie heisst Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin und ist von Hermès. Bild: Imago 2015 distanzierte sich Jane Birkin in einer Pressemitteilung von der Tasche aus Krokodilleder. Sie forderte das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Sie prangerte die «grausamen Praktiken» bei der Schlachtung der Tiere an. Bild: AP, Keystone Mit dem hellen Modell aus Krokodilleder, ist Jennifer Lopez schon mehrmals gesichtet worden. Hier trägt sie die Tasche im März 2019 in New York. Bild: imago images / Runway Manhattan Auch Kim Kardashian hat Himalaya-Bags in ihrer Garderobe. Ihre Schwester Khloé Kardashian sowie ihre Mutter Kris Jenner sind auch im Besitz der sündhaft teuren Tasche. Im September 2022 wurde Letztere mit einem schwarzen Modell in New York gesichtet. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Victoria Beckham hat eine ganze Birkin-Bag-Kollektion zu Hause. Darunter leider auch Korokodilsledertaschen, wie diese, die sie 2010 bei Aprilwetter in New York trug. Bild: imago images/Everett Collection

Jennifer Lopez sorgt für einen Outfit-Aufreger. Grund dafür ist ihre sündhaft teure Handtasche. Und das hat gewiss nichts mit Neid zu tun.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dekadent unterwegs: Jennifer Lopez zeigt sich mit teuerster Tasche der Welt beim Glaceschlecken mit ihren Zwillingen.

Es handelt sich um eine Birkin Bag aus Krokodilleder.

Tierschutzorganisationen prangern die grausamen Praktiken bei der Schlachtung der Krokodile an.

2015 forderte die mittlerweile verstorbene Jane Birkin das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Mehr anzeigen

Ein gewöhnlicher Wochenendspaziergang mit Kids. Ausser dass es sich hier um Superstar Jennifer Lopez handelt, die mit ihren 15-jährigen Zwillingen Emme und Max beim Lunch in Beverly Hills abgelichtet wurden. Anschliessend gab es für die drei Glace im Becher to go und jede Menge Paparazzi, die sich eine Freude daraus machten, die privaten Momente einzufangen.

Die Pics landeten schliesslich im Netz und klar, die zerrissene «Distressed»-Jeans von Mama J.Lo riss alle Blicke auf sich, wurde von einigen auch belächelt. Doch es gab auch einen wahren Outfit-Aufreger: das Accessoire, das in ihrer Armbeuge baumelte. Es handelte sich um die teuerste Tasche der Welt, für die man je nach Ausführung 190'000 Franken blättern muss: die Himalaya Bag von Hermès. Und ja, diese besteht aus Krokodilleder.

Tierschutz-Organisationen prangern seit Jahren die «grausamen Praktiken» bei der Haltung und Schlachtung der Krokodile an. Sogar die kürzlich verstorbene Namensgeberin der Tasche, Jane Birkin, sprach sich gegen das Modell aus und wollte nicht in Zusammenhang mit den grausamen Praktiken an den Reptilien gebracht werden. Sie forderte in einer 2015 verfassten Pressemitteilung das französische Luxushaus sogar auf, die nach ihr benannte Krokodilledertasche umzubenennen.

Da Hermès mittlerweile nur noch wenige Himalaya-Modelle jährlich herstellt und es weltweit nicht mehr als 50 Stück geben soll – genaue Zahlen kennt nur das Unternehmen selbst –, steigen Jahr für Jahr die Preise bei Auktionsversteigerungen.

Teuerste Tasche der Welt im Gym

Dass J.Lo nicht nur eine, sondern mehrere Taschen aus dem Reptilleder besitzt, hat sie uns schon mehrmals vor Augen geführt. Das letzte Mal vor vier Wochen, als sie die Krokodilledertasche – kein Witz – mit ins Gym nahm und zu Leggings und Fitness-Top kombinierte.

Besitzer dieser teuersten Tasche der Welt führen diese auch aus. Ein moralisches Problem scheint es nicht zu geben. Jennifer Lopez ist gewiss nicht der einzige Star, der sich mit der Himalaya Bag schmückt.

Kürzlich gab es einen Protz-Auftritt seitens Kim Kardashian, die ihre Birkin Bag an einem Fussballspiel trug. Im Hause Kardashian-Jenner sind auch Chloé, Kris und Kylie im Besitz mehrerer solcher Taschen. Auch Victoria Beckham hat mehrere Himalayas in ihrer Garderobe, die sie vor allem in den Nullerjahren trug. David Beckham schenkte ihr im Jahr 2008 eine der ersten produzierten Krokodilledertaschen.