Während ein Grossteil Hollywoods streikt, heisst es für andere: Bühne frei an den Festspielen von Venedig. Die Chic- und Choc-Outfits der ersten Tage siehst du in der obigen Bildergalerie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywood streikt. In Venedig fallen die Looks der Anwesenden auf dem roten Teppich umso mehr auf.

Es gab Chic- und Choc-Outfits.

Das Sheer-Dress war sehr präsent. Mehr anzeigen

Venedig bekommt den Hollywood-Streik zu spüren. Zuerst waren die Drehbuchautoren und nun sind auch die Schauspieler involviert, heisst, jede Menge Prominenz bleibt von der Veranstaltung fern. Dafür fallen die Anwesenden dieses Jahr umso mehr auf.

Killeroutfits gab es trotzdem; nicht nur an der Premiere von «the Killer» am Sonntag, sondern querbeet dank Sheer-Dresses, also komplett transparenten Kleidern, und wie man es von Venedig gewohnt ist: viel Glamour.

Venedig für die Clooneys ein besonderer Ort

Eingeläutet wurde das Festival von den Clooneys, die am Vortag des Festival-Starts bei ihrer Ankunft in Venedig abgelichtet wurden.

An Tag zwei des Festivals und anlässlich der Award-Verleihung von Designerin Diane von Fürstenberg setzte Amal Clooney auf ein raffiniertes Slip-Dress: ein roséfarbenes Spitzenkleid mit Tüll-Jupe.

Sie erinnerte mit dem romantischen Kleid, in dem man gewiss auch heiraten könnte, bewusst oder unbewusst an 2014, als sich das Paar am 27. September das Jawort gegeben hatte. Venedig ist für George und Amal Clooney ein besonderer Ort.

Nur auf den Red Carpet-Auftritt von Mr. und Mrs. Clooney wartet Venedig an Tag sechs noch immer gespannt.