An Kates Verwandlung hätte die Queen ihre helle Freude

Kate ehrt mit ihren Looks die Queen An der Zeremonie zur Verleihung des Hosenbandordens auf Schloss Windsor setzte die Prinzessin von Wales an der Seite von Sophie, die Herzogin von Edinburgh, auf eine verspielte seitliche Kopfbedeckung. Dazu trug sie ein Kleid mit Polkadots – ein klassisches Muster, das immer wieder von der britischen Königsfamilie aufgegriffen wird. Vor allem Diana war für ihre Kleider mit Pünktchen bekannt. Bild: Imago Am Royal Ascot gehört der Hut zum Dresscode dazu. Kate entschied sich im Juni 2023 für einen breiten, flachen Hut mit grosser seitlicher Tüllblüte. Bild: Imago/PA Images Beim Trooping the Colour im Juni 2023 wählte die Prinzessin einen Monochrome-Look in Grün und einen Hut mit breiter Krempe und Schleife. Sehr Königin Elizabeth-like. Bild: Imago/Parsons Media Alternativ greift Kate auch ab und an zum Bibi, hier eine Variante mit skulpturaler, raffinierter Schleife, hier anlässlich der St. Davids Day Parade in Windsor, im März 2023. Bild: Imago/Cover-Images Zum Weihnachtsgottesdienst 2022 in Sandringham kam eines ihrer Lieblingsmodelle zum Einsatz: Ein khakifarbener Filzhut, den sie mit einem Utility-Style inspirierten Mantel kombinierte. Bild: Imago/i Images An der zweiten Krönung von König Charles am 5. Juli 2023 gab es zum blau leuchtenden Mantelkleid den passenden Bibi. Bild: Imago/Avalon.red Kate überzeugte auf ganzer Linie und trug dazu bei, die Proteste der Monarchiegegner etwas auszublenden. Während König Charles mit grossen «Not my King»-Bannern und Buhrufen empfangen wurde, setzte Kate dem Gelassenheit, Freundlichkeit und ein Charme-Outfit entgegen. Bild: Imago/i Images «Recycling-Queen» Kate trug ein Mantelkleid in Midi-Länge der britischen Designerin Catherine Walker, in dem sie schon zur Ostermesse im April und am Commonwealth-Day 2022 erschienen war. Bild: Imago/Avalon.red Sie schuf einen Monochrome-Look in Blau. Kein Zufall, steht die Farbe für Sicherheit, Verlässlichkeit und schafft Vertrauen. Vor allem aber spiegelt sie die schottische Flagge wider. Bild: AP, Keystone Die Princess of Wales setzte an Roger Federers Seite am 4. Juli 2023 in Wimbledon auf einen mintfarbenen Blazer und einen plissierten Jupe. Eine Hommage an Prinzessin Diana, die immer wieder auf den Klassiker Plissee-Jupe setzte. Ein süsser Look. Bild: Imago/i Images Hallo «Barbiecore»-Trend! Am 28. Juni recycelt Kate das taillierte Midi-Dress, das sie 2021 schon einmal in Wimbledon getragen hatte. Bild: Imago/Cover-Images Kate punktet mit Polka-Dots: Am 27. Juni besucht sie die «Hope Street», eine Wohngemeinschaft, die einen neuen Ansatz zur Unterstützung von Frauen im Justizsystem erprobt, in Southampton. Eine Hommage an Lady Di, die ein Faible für Polka-Dots hatte und die sie in allen möglichen Farben trug. Bild: AP, Keystone Neben Pastelltönen gehören auch kräftige Farben in ihre Garderobe. Anlässlich des traditionellen Royal Ascots am 23. Juni trägt sie zum Dress den passenden Hut. Zum ersten Todestag von Elizabeth II. blickt blue News auf Prinzessin Catherine, die der Königin alle Ehre macht ­– auch optisch und vor allem mit deren Lieblingsaccessoire: dem Hut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 8. September ist der erste Todestag von Königin Elizabeth.

Kate lehnt ihre Looks an die der verstorbenen Königin an, gewiss mit einer Prise Modernität.

Beim royalen Look gehört der Hut unbedingt als Accessoire dazu. Mehr anzeigen

An ihre neue Rolle, die sie auf die der zukünftigen Königsgemahlin vorbereiten soll, scheint sich Prinzessin Catherine bestens zu adaptieren. Und trotz der grossen Fussstapfen, nämlich jene von Diana, in die sie tritt, soll sie versuchen, ihren ganz eigenen Weg zu definieren, mit einer eigenen Rolle.

Dazu gehören auch die richtigen Kleider. Kate gilt weltweit als Modeikone und überzeugt mit den für sie typischen femininen Mantelkleidern, taillierten Midi-Dresses und klassischen Tweed-Blazern.

Zu ihrer neuen Rolle gehört nun auch der Hut als Accessoire dazu. Während der Haarreif in der Vergangenheit zu ihren Lieblingsaccoires zählte und eben auch «typisch Kate» war, setzt sie als Prinzessin nun verstärkt auf die Kopfbedeckung der Queen.

Ganz ohne Kopfbedeckung ging Elizabeth nie aus dem Haus, äh, Palast. Der klassische Hut, ihr ständiger Begleiter. 5000 Stück soll sie besessen haben. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie auch aus der Ferne und für alle gut sichtbar sein wollte. Lediglich in ihrer Freizeit, unter anderem zum Reiten wickelte sie sich ein Seidenfoulard um den Kopf. Klar, starkem Wind hält kein Hut stand.

Kate steht auf den Hut

Der Filzhut taucht immer wieder in ihren Looks auf. Dieser hat bei Kate gewiss nichts mit einem Jagd-Look zu tun. Ob mit oder ohne seitlicher Zierfeder, ob in Khaki oder Braun – Kate schätzt den praktischen Herbst-Begleiter, der perfekt vor Wind und Wetter schützt und weiss ihn bestens zu kombinieren. Kürzlich besuchte sie in Schottland einen Sonntagsgottesdienst und wurde mit einem braunen Fedora, wie man den Hut auch nennt, gesichtet. Dazu kombinierte sie einen beigefarbenen Tartan-Mantel. Da Kate als Recycling-Queen glänzt, wird das Modell diesen Herbst sicherlich wieder einmal auftauchen.

Farbige Hüte – das Wiedererkennungsmerkmal der Queen

Auch leichtere und verspielte Modelle befinden sich in ihrer Garderobe: Am Royal Ascot gab es ein rotes, flaches Modell sowie an der Zeremonie zur Verleihung des Hosenbandordens auf Schloss Windsor eine Kopfbedeckung mit weissen Blüten zum Polka-Dot-Dress.

Memorabel ist auch ihr Styling am Trooping-The-Colour-Event im Juni. Kate strahlte in einem smaragdgrünen Kleid mit passendem Hut mit breiter Krempe und Schleife am Hinterkopf. Ein Look, den Elizabeth ganz sicher zu hundert Prozent approven würde.

Mit welchen Looks Prinzessin Kate 2023 überzeugt, siehst du in der Bildergalerie oben.